Mit JUMBO in die Sommerferien

Der Countdown läuft: Am 22. Juni 2023 startet mit Nordrhein-Westfalen das erste Bundesland in die Sommerferien. Welches Buch oder Hörbuch für die Kleinen darf mit auf Reisen oder an den Badesee? Mit den JUMBO-Büchern und Hörbüchern kommt garantiert keine Langeweile auf.Amerscheint bei JUMBO mitein neues Sommerferien-Abenteuer für Kinder ab 7 Jahren. Billie, zehn Jahre alt, lebt mit ihrer Mutter und ihrem Bruder in Hamburg, soll die Sommerferien ganz allein bei ihrer Oma auf dem Land verbringen. Darauf hat Billie so gar keine Lust! Dies ändert sich schlagartig, als mitten in der Nacht urplötzlich ein unbekanntes Pony zwischen den Apfelbäumen im Garten von Oma Gisela auftaucht, zu dem Billie eine fast telepathische Verbindung verspürt. Schnell werden die beiden unzertrennlich. Doch wie ist das Pony Stüx in den Garten gekommen? Billie macht sich auf die Suche und auf einmal ist im verschlafenen Bienenkoog ganz schön was los.Das sommerliche Ferienabenteuer, geschrieben und illustriert von Dorothée Böhlke , erscheint bei JUMBO als Buch sowie als Hörbuch und wird dynamisch von Katrin Gerken gesprochen.Vom Bestseller-Duo aus Ostfriesland, Bettina Göschl und Klaus-Peter Wolf, erscheinen amgleich zwei neue Kinderbücher für den Reisekoffer:Im elften Fall der beliebtenReiheist Emmas und Lukas´ vierbeiniger Freund Mozart in Gefahr. Denn irgendjemand hat vergiftete Köder ausgelegt und viele Tiere in der Umgebung haben sie bereits gefressen. Ein Rennen gegen die Zeit beginnt.Darüber hinaus kommt mitein Sonderband außer der Reihe in den Handel. In dem Kindersachbuch lüften Emma und Lukas nicht nur das Geheimnis um die beiden Leuchtturmwärter Anneke und Onno, sondern erfahren außerdem noch viele Fakten rund um das Leben im und am Meer.Beide Titel sind für Kinder ab acht Jahren geeignet und erscheinen sowohl als Bücher mit maritimen Illustrationen von Franziska Harvey als auch als Hörbücher, facettenreich gesprochen von Uve Teschner