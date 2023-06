Me-Time im Juni

Was gibt es Schöneres als sich mit einem guten Buch oder Hörbuch und dem passenden Getränk in der Hand auf der Terrasse, dem Balkon oder im Park zu entspannen? Und genau dafür haben wir bei GOYA und GOYALiT die richtigen Titel im Programm: Unterhaltsame Erzählungen zu starken weiblichen Hauptfiguren, ihren Freundschaften, Sehnsüchten und Familienbanden und vor allem ihrem Mut zur Veränderung. Damit steht einer ebenso unterhaltsamen wie entspannenden „Me-Time“ in der Sommer-Sonne nichts mehr im Wege!



Vier Frauen, Twitter und viele Geheimnisse: Nachts ist man am besten wach von Kristina Sanders (Hörbuch, ET 16.03.23)



Sophia leidet unter Schlaflosigkeit. Bis sie bei Twitter etwas postet: »Suche andere Schlaflose im Raum Hamburg«. Drei ganz unterschiedliche Frauen melden sich und in der Dunkelheit der Nacht teilen sie ihre Sorgen und Sehnsüchte miteinander. Als eines Tages eine von ihnen Hilfe braucht, zeigt sich, ob ihre Freundschaft auch im wahren Leben Bestand hat. Das Hörbuch wird aufgeweckt gesprochen von Katja Danowski.



Getränke-Empfehlung: Heiße Milch mit Honig



Eine Frau zwischen zwei Leben nimmt ihre Zukunft in die Hand: Endlich wieder Meer von Bestseller-Autorin Christiane Franke endlich als Taschenbuch (ET 16.03.23)!



Eigentlich ist Katharina mit ihrem Leben rundherum zufrieden. Sie und ihr Mann führen nach all den Jahren immer noch eine erfüllte Ehe. Gemeinsam haben sie zwei Kinder großgezogen und ein rentables Weingut in der Steiermark aufgebaut. Dann jedoch erreicht Katharina ein Anruf aus ihrem Heimatort an der Nordsee, der sie in die Vergangenheit katapultiert. Ihr Vater, zu dem sie seit über 20 Jahren keinen Kontakt mehr hat, liegt im Koma. Als Katharina in Hooksiel ankommt, steht es schlecht um die väterliche Werft. Auch in Österreich läuft nicht alles rund: Ihre 19-jährige Tochter hat sich in eine Affäre mit einem verheirateten Lehrer gestürzt, ihr 15-jähriger Sohn wird beim Stehlen erwischt und ihr Mann geht mit ihrer besten Freundin fremd. Katharina ist hin und her gerissen. Wo wird sie nun am meisten gebraucht? Und was will sie eigentlich selbst? Sie beschließt, den Kampf um die Werft und die Liebe ihres Vaters aufzunehmen.



Getränke-Empfehlung: Riesling aus der Steiermark



Sommerurlaub mit drei Frauen-Generationen: Ein Sommer mit Esel von Sabrina Nau (Hörbuch, ET 20.04.)



Das hatte Pierrette sich nur so gedacht: Eselwandern mit Enkelin Leonie in der Provence - ohne die Schwiegertochter. Doch Leonies Mutter Natalie hat nach dem Tod ihres Mannes große Verlustängste, ihre Tochter soll also auf gar keinen Fall allein mit der exzentrischen Großmutter und dem störrischen Esel Pistou durch Südfrankreich ziehen! Und so bucht auch Natalie eine Eselwanderung auf den Spuren der beiden. In der Sommerhitze der Provence tun sich ihr an der Seite der sanften Eselstute Salomé ungeahnte neue Horizonte auf. Doch dann kommt es zu einem dramatischen Unfall, bei dem sich der attraktive Gerome nicht nur als Retter in der Not erweist... Ein farbenfroher und gefühlvoller Sommerroman, durchweht vom Duft des Lavendels, beschwingt gelesen von Julia Meier.



Getränke-Empfehlung: Lavendel Gin Fizz



Lassen Sie mit unseren Büchern und Hörbüchern die Seele baumeln.