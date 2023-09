Magische Lese- und Hörmomente mit "Malverina. Die verdächtige Helferin"

Im August 2023 ist die bezaubernde Junghexe Malverina von Bestsellerautorin Susanna Isern endlich in die Kinderzimmer zurückgekehrt! Der dritte Band der spannenden Hexen-Abenteuer-Reihe für Kinder ab fünf Jahren,, mit magischen Illustrationen von Laura Proietti ist als Buch und Hörbuch-Download im JUMBO Verlag erschienen.Nachdem Malverina in Band eins ihr Schicksal in die Hand genommen und den drei Hexen, die über ihr Dorf herrschen und wegen ihrer schrecklichen Zaubersprüche gefürchtet sind, einen Besuch abgestattet hat, möchte sie im zweiten Band endlich die offizielle Dorfhexe werden und beweisen, was in ihr steckt.In Band dreihat Malverina als neue Dorfhexe allerhand zu tun - überall wird ihre Magie gebraucht. Dann steht plötzlich Maura vor der Tür, die Arbeit sucht und Malverina helfen möchte. Maura stellt sich schon bald als eine sehr neugierige kleine Helferin heraus. Allerdings scheinen ein paar Dinge an ihr verdächtig zu sein ..."Dieses wunderbare Buch um Malverina, die Dorfhexe, ist sehr spannungsreich, lustig und genau das Richtige für die Altersgruppe. Der Schreibstil ist leicht lesbar und verständlich. Die schönen Illustrationen lockern den Text gut auf und somit werden auch Jungleser oder Leseanfänger ihre Freude an dem Buch haben und es gerne lesen. Genauso eignet es sich sehr gut zum Vorlesen. Die Handlung ist nachvollzieh- und vorstellbar und die verschiedenen Charaktere erscheinen sehr real im Kopfkino. Alles ergibt eine wunderbare Einheit", findet eine Rezensentin auf NetGalley.Das gleichnamige Hörbuch wird wieder schaurig-charmant von Julia Nachtmann gesprochen. Möchten Sie einmal reinhören? Dann klicken Sie einfach auf den Play-Button unter dem CD-Cover auf der unten verlinkten Hörbuchseite.Erhaschen Sie vorab auch einen Blick ins Buch ! Wenn Sie sich erneut von Malverina verzaubern lassen möchten, melden Sie sich gern für ein Rezensionsexemplar bei uns.