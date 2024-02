Lang ersehnt und endlich da: "Am schönsten ist es in Sommerby" von Kirsten Boie erscheint als HörErlebnis bei JUMBO

-Hörbuchreihe aus dem JUMBO Verlag entführt kleine und große Hörer*innen mit der charakterstarken Stimme von Julia Nachtmann in den idyllischen Sehnsuchtsort Sommerby. Im lang ersehnten vierten Teil der Erfolgsreiheerleben die Geschwister Martha, Mikkel und Mats aufregende Ferien bei ihrer Oma Inge. Dabei kommen Herzschmerz, Überraschungen und Flunkereien nicht zu kurz. Ein hyggeliges Abenteuer für die ganze Familie. Erscheinungstermin ist der 14. Februar 2024.Natürlich wollen Mats, Martha und Mikkel viel lieber bei Oma Inge ihre Osterferien verbringen, als mit Mama und Papa nach Gomera zu fliegen. Vor allem Mikkel kann es nicht abwarten, bei Oma Inge anzukommen. Denn sie hat ihm eine Überraschung versprochen! Und wie immer ist auch sonst viel los: Mats verbirgt vor allen ein Geheimnis. Und Martha hilft eifrig in der Schnasselbude, denn Enes kann ja nicht helfen, er ist zum Schüleraustausch in den USA. Was Martha noch vor ganz andere Schwierigkeiten stellt; welche, die man eben hat, wenn der erste feste Freund am anderen Ende der Welt ist. Erstaunlich, dass sie bei all dem Trubel auch noch Zeit zum Ostereiersuchen finden.von Kirsten Boie für Kinder ab zehn Jahren ist eine wunderbare Überraschung für das Osternest und eignet sich bestens zur Einstimmung auf den Frühling.