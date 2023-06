Klaus-Peter Wolf: Das neue Dream-Team in der Spannung räumt auf!

Die Fangemeinde von Klaus-Peter Wolf ist riesig und nicht zuletzt die vom Autor charmant eingesprochenen Hörbücher, erfreuen sich besonderer Beliebtheit. Am 24. Mai 2023 ist bei GOYALiT der Auftakt seiner neuen Reihe um das Dream-Team der Spannung erschienen. In der ungekürzten Autorenlesung Ein mörderisches Paar. Das Versprechen von Klaus-Peter Wolf sind der Kurklinikleiter Dr. Bernhard Sommerfeldt und dessen zukünftige Ehefrau zur Stelle, als ein Schuldiger aufgrund von fehlenden Beweisen freigelassen wird. Schließlich haben sie sich ein großes Versprechen gegeben.



Finn-Leandro, dreizehn Jahre alt, Schüler aus Aurich, ist tot. Gestorben an einer Überdosis Heroin. Der, der dafür verantwortlich ist, wurde gerade freigesprochen. Aus Mangel an Beweisen. Weil Zeugen sich plötzlich nicht mehr erinnern konnten. Weil die Polizei Fehler einräumen musste. Als Dr. Bernhard Sommerfeldt alias Dr. Ernest Simmel, Leiter einer Kurklinik in Norden, die Schlagzeile in der Zeitung sieht, weiß er genau, wem er einen Besuch abstatten muss. Seine zukünftige Ehefrau Frauke ahnt, dass es mit dem ruhigen, beschaulichen Leben in Norden so schnell nichts werden wird. Denn beide spielen nicht nur Golf, sie sind auch ein mörderisch gutes Team.



Auch die Verfilmungen der Krimi-Bestseller um die Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen erfreuen sich großer Beliebtheit. In Norden und Umgebung laufen zurzeit die Dreharbeiten zu weiteren Ostfriesenkrimis.



Klaus-Peter Wolf zählt zu den erfolgreichsten deutschen Autor*innen. Seine Ostfriesenkrimis und fast fünfzig Kinderbücher wurden in sechsundzwanzig Sprachen übersetzt und über dreizehn Millionen Mal verkauft. Seine Drehbücher, u. a. für den Tatort, sorgen für beste Einschaltquoten. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen und ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland.



Klaus-Peter Wolf steht für Interviews zur Verfügung.