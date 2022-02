Jugend- und All Age-Hörbuch "Legend Academy. Fluchbrecher" von Nina MacKay

Ein magisches Internat, ein böser Fluch und eine schlagfertige Heldin – das sind die Zutaten für das neue Jugendhörbuch "" von. Die 17-jährige Graylee erfährt, dass sie übernatürliche Kräfte besitzt und sie macht sich auf den Weg zu einem alten Schloss in Texas: der Legend Academy. Der erste Teil der spannenden und romantischen Dilogie wird mitreißend und humorvoll vongesprochen.Die ungekürzte Lesung über die sagenumwobene und verfluchte Akademie erscheint ambei GOYAlibre. Autorin Nina MacKay begann ihre schriftstellerische Karriere auf der Onlineplattform Wattpad, wo sie mehrere Preise für ihre Geschichten gewann. Sprecherin Pia-Rhona Saxe arbeitet als Hörbuch- und Synchronsprecherin und wirkt in den Podcasts "Pia liest" und "Stimmen im Kopf" mit. Weitere Informationen dazu gibt es hier Als Graylee an die Legend Academy geschickt wird, traut sie ihren Augen nicht. Denn das Internat ist eine Schule für die Nachfahren mythischer Wesen. Angeblich hat auch Graylee übernatürliche Kräfte – nur welche? Als wäre das alles nicht verrückt genug, gerät sie sofort mit dem aufbrausenden (aber leider auch ziemlich gut aussehenden) Hudson aneinander – und entdeckt, dass auf dem Internat ein Fluch liegt, der schon bald sein erstes Opfer fordern wird …Eine passende Spotify Playlist, die die Autorin Nina MacKay für die Geschichte zusammengestellt hat, gibt es hier