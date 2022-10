JUMBO und GOYA auf der Frankfurter Buchmesse 2022

Vom 19. bis 23. Oktober 2022 wird der JUMBO Verlag mit allen Segmenten (JUMBO, JUMBO Buch, GOYAlibre, GOYALiT und GOYA) und mit zahlreichen Veranstaltungen auf der Frankfurter Buchmesse vertreten sein.

Vom 19. bis 23. Oktober 2022 ist Frankfurt wieder das Zentrum der nationalen und internationalen Verlags- und Medienbranche. Auch der JUMBO Verlag wird mit einem Stand bei der Frankfurter Buchmesse vertreten sein: An unserem Stand in Halle 3.0, Standnummer C66 (W1-Gemeinschaftsstand) werden wir während der gesamten Messewoche aus all unseren Segmenten (JUMBO, JUMBO Buch, GOYAlibre, GOYALiT und GOYA) ausstellen. Schauen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Spanien ist Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse und auch wir sind mit Veranstaltungen, u.a. mit spanischen Autorinnen/Illustratorinnen, am Messewochenende vertreten.



Alle Termine unserer Autor*innen und Künstler*innen im Überblick:



Samstag, 22. Oktober:



10:00 - 10:45 Uhr, Raum Aspekt (Halle 3.C), Meet & Greet mit den spanischen Künstlerinnen Rocio Bonilla und Susanna Isern (mit Dolmetscher*in)



11:00 - 11:45 Uhr, Raum Aspekt (Halle 3.C), Autorinnengespräch und HörErlebnis zu Malverina. Ich möchte eine Hexe sein von und mit der spanischen Schriftstellerin Susanna Isern (mit Dolmetscher*in)



11:30 - 13:00 Uhr, Raum Conclusio 2 (Congress Center Ebene 2), Mein Lotta-Leben meets Florentine Blix: Signierstunde mit Alice Pantermüller (Kooperationsveranstaltung von JUMBO Verlag und Arena Verlag)



Sonntag, 23. Oktober:



10:30 - 11:00 Uhr, Frankfurt Pavilion (Agora), Lesung aus Die Nordseedetektive. Gefährliche Spur von und mit Bettina Göschl und Klaus-Peter Wolf



11:30 - 12:00 Uhr, JUMBO-Messestand 3.0/C66, Signierstunde mit Bettina Göschl und Klaus-Peter Wolf zu Die Nordseedetektive. Gefährliche Spur



13:00 Uhr, Ravensburger-Messestand 3.0/D65, Lesung mit Pia-Rhona Saxe und Nina MacKay aus Legend Academy. Mythenzorn (Kooperationsveranstaltung von JUMBO Verlag und Ravensburger Verlag GmbH)



13:00 - 13:45 Uhr, Raum Aspekt (Halle 3.C), Buchpremiere von Hilde Domins Antillengeschichten mit Margarete von Schwarzkopf und den Herausgeberinnen Denise Reimann und Carla Swiderski



14:00 - 14:45 Uhr, Raum Aspekt (Halle 3.C), Debüt-Lesung aus Weltfrieden von und mit Lucia Jay von Seldeneck