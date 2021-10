Hörbuch "Arsène Lupin. Lupins letzte Liebe" von Maurice Leblanc

Er ist wieder da: In Maurice Leblancs "Arsène Lupin. Lupins letzte Liebe" erwarten den französischen Meisterdieb Intrigen, falsche Fährten, Täuschungen und Verrat an jeder Ecke und holen ihn aus dem Ruhestand zurück. Die Geschichte um "Lupins letzte Liebe" erschien posthum 2012 nachdem Leblancs Enkelin Florence Boespflug-Leblanc das Buch zufällig "auf einem Schrank in einem beigen Hemd mit rostigen Haken" gefunden hat. Das Krimi-Hörbuch voller Spannung wird packend von Samuel Weiss gesprochen, der auch schon in den SWR-Hörspielen Lupin seine Stimme leiht, und erscheint am 11. November 2021 als Download-Hörbuch bei GOYALiT.



Darum geht’s:



1921: Arsène Lupin hat sich zur Ruhe gesetzt und widmet sich wohltätigen Zwecken. Bei einem Diner lernt er Cora de Lerme kennen, eine reiche Erbin, die sich von einer Bande Diebe bedroht wird. Lupin beschließt, der reizenden jungen Frau beizustehen. Gleichzeitig verschwindet ein mysteriöses Buch, das einst im Besitz von Lupins Familie war und brisante Informationen über die französische Krone enthält ... Lupin und Cora finden sich plötzlich in Katz-und-Maus-Spiel über Ländergrenzen hinweg wieder, bei dem Lupins Kunstfertigkeiten einmal mehr gefragt sind.



Maurice Leblanc wurde 1864 in Rouen, Frankreich geboren. Er schrieb Kriminal- und Abenteuerromane sowie Kurzgeschichten und Theaterstücke. Leblancs bekannteste Kriminalromane handeln von der Figur des Meisterdiebs Arsène Lupin, über den Leblanc 20 Romane schrieb. Der Schriftsteller starb 1941.2021 erschien auf Netflix die Serie "Lupin" von George Kay nach der Vorlage der Bücher und begeistert seitdem zahlreiche Zuschauer*innen.

