Heute in drei Monaten ist Weihnachten

Der Herbst ist da, Spekulatius und Lebkuchen stehen schon wieder in den Supermarktregalen und ehe man sich's versieht, hört man schon die Weihnachtsglocken läuten. Höchste Zeit also für unser diesjähriges Weihnachtsprogramm, bei dem garantiert jeder in Stimmung für die besinnlichste Zeit des Jahres kommt!Der klingende Adventskalender " Meine ersten Weihnachtslieder und Geschichten " für die Kleinsten verkürzt mit Interpreten wieunddie Wartezeit bis zur Bescherung. " Wintertraum und Mandelduft " (Goya NiCE) begleitet Erwachsene mit 24 Klassikern durch die Adventszeit.Mit dem ""-Hörspiel "begleiten Kinder die Sprecherinund den Sprechernicht nur bei den Vorbereitungen in der Adventszeit, sondern lernen außerdem, warum wir eigentlich Weihnachten feiern. Dieser Frage widmet sich auch das Hörspiel " Wieso? Weshalb? Warum? Wir entdecken Feste und Bräuche ", zudem thematisiert es andere Feste in der Weihnachtszeit und ordnet sie in den Kontext nationaler und internationaler Festtage rund ums Jahr ein.Wie die Familie Siebenschläfer Weihnachten feiert, zeigt uns Bobo mit Winter- und Weihnachtsgeschichten und stimmungsvollen Liedern auf dem vongesprochenen Hörbuch " Bobo Siebenschläfer feiert Weihnachten " (ET:).Ein weihnachtliches Hörerlebnis für die ganze Familie bietet außerdem sowohl Vier Kerzen ", eine besinnliche, witzige und originelle Sammlung von Liedern zum Singen, Träumen und Mitspielen, als auch " O wunderbare Weihnachtszeit " mit den schönsten Liedern, Gedichten und Geschichten zum Weihnachtsfest.Beschwingt und stimmungsvoll ist auch das klingende Bilderbuch " Das große Weihnachtskonzert für die ganze Familie " (ET:), in demtraditionelle, klassische und moderne Musik zusammen führt und die ganze Familie singend um den Weihnachtsbaum tanzen lässt. Das Buch mit CD ist farbenfroh und festlich illustriert vonEine Übersicht der weihnachtlichen Titel im JUMBO Verlag finden sie hier Weihnachten auf die Ohren und direkt ins Herz - gern schicke ich Ihnen Rezensionsexemplare zu.