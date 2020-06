Große Bühne für Kultfigur Rupert: Am 19. Juni erscheint "Rupert Undercover" von Klaus-Peter Wolf

Er ist der absolute Liebling vieler Fans der "" von: Rupert. Nun bekommt die Kultfigur in "" beim BKA endlich seine große Bühne und kann beweisen, was in ihm steckt.Amerscheint der neue Kriminalroman aus der Feder des Bestsellerautors als Autorenlesung bei GoyaLiT und rund einen Monat später, am, folgt die ungekürzte Lesung auf MP3-CD. Freuen Sie sich auf spannende Krimi-Unterhaltung mit Rupert, wie er leibt und lebt.Warum er Rupert schon längst einen ganzen Roman widmen wollte, erzähltin einem, dass nach den Hörbuchaufnahmen im Tonstudio geführt wurde:: Schon immer wollte Rupert zum BKA. Doch die haben ihn nie genommen. Jetzt aber brauchen sie ihn, denn er sieht einem internationalen Drogenboss zum Verwechseln ähnlich. Für Rupert ist das die Chance seines Lebens: Endlich kann er beweisen, was in ihm steckt. Eine gefährliche Undercover-Mission beginnt. Ganz auf sich allein gestellt taucht er ein in die Kölner Unterwelt und merkt schnell, dass nichts so ist, wie es scheint, und die Sache gefährlicher ist als gedacht. Kann er ohne seine ostfriesischen Kolleginnen und Kollegen überhaupt überleben? Hier finden Sie eine Hörprobe