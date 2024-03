Geschichten von Susanna Isern und Rocio Bonilla im Osternest

Der Frühling steht vor der Tür und hält Neues vom Erfolgsduo Susanna Isern und Rocio Bonilla bereit. „Was ist, wenn …?“ Noah hat eine blühende Fantasie. Doch manchmal spielt diese ihm Streiche, sodass er sich die katastrophalsten Dinge ausmalt. Am Morgen des Schulausflugs ist er ganz nervös, als er daran denkt, was alles passieren könnte: Nicht, dass er auf einmal alleine im Wald ist oder von einem Wal verschluckt wird? Und was, wenn er plötzlich auf dem Mars landet? Doch seine Mama hat für jede Befürchtung eine beruhigende Geschichte parat und Noah beginnt sich doch zu freuen.für Kinder ab vier Jahren ist eine humorvolle Geschichte über Lebensfreude und mütterliche Unterstützung und zeigt, wie man Ängsten kindgerecht und liebevoll begegnen kann. Hier geht es zum Blick ins Buch. Wenn der Frühling beginnt, ist es bis Ostern nicht mehr weit. Für viele Familien ein schöner Anlass, um gemeinsam kreativ zu werden: Bastelaktionen, bei denen bunte Ostereier und niedliche Häschen entstehen, sorgen für riesigen Spaß bei Klein und Groß. Mit dem neuen Mitmachbuch von Rocio Bonilla(ET: 13. März 2024) im Osternest kann der Kreativspaß direkt weitergehen.Das Spiel- und Bastelbuch für Vor- und Grundschulkinder ab fünf Jahren lädt dazu ein, gemeinsam aktiv zu werden und ein paar schöne Stunden voller Mal- und Rätselspaß mit Minimia zu verbringen. Dabei führt Minimia auf spielerische Weise durch das Buch und ermutigt, die eigene Kreativität zu entdecken und die Welt der Zahlen und Linien kennenzulernen. Es wird gemalt, gebastelt, gezählt, kombiniert und die eigene Feinmotorik trainiert, um auf das Lesen und Schreiben hinzuführen. Hier geht es zum Blick ins Buch. ist Schriftstellerin und Psychologin. Seit der Veröffentlichung ihres ersten Buches im Jahr 2011 folgten rund 30 Kinderbücher, die in mehr als 16 Sprachen übersetzt wurden. Für ihre Werke erhielt sie zweimal die Silbermedaille des Moonbeam Children's Book Award in den USA. Nebenbei ist sie als Dozentin für Lernpsychologie an der Universität in Santander tätig., geboren 1970 in Barcelona, ist vielfach ausgezeichnete Illustratorin und Autorin zahlreicher Kinderbücher. Sie hat Kunst mit Fokus auf Illustration an der Universität Barcelona studiert. Vor der Veröffentlichung ihres ersten Buches hat sie als Malerin, Fotografin, Pädagogin und in der Werbebranche gearbeitet. Ihr erstes Kind hat sie schließlich dazu inspiriert, zur Kunst zurückzukehren. Bei JUMBO sind bereits über zwanzig Titel mit ihren bezaubernden Illustrationen erschienen.Wenn Sie Lust auf bekommen haben, mit Noah auf eine wundersame Reise zu gehen oder mit Minimia kreativ zu werden, senden wir Ihnen gerne ein entsprechendes Rezensionsexemplar zu.