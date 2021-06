„Frau Böhning will weg“ - Neuer Roman von Katharina Münk

Hat Sie in den vergangenen Monaten auch das Fernweh gepackt? Begeben Sie sich mit „“, dem neuen Roman der Bestsellerautorin Katharina Münk , auf einen unvergleichlichen Roadtrip." ist als E-Book bei GOYA und zeitgleich als Hörbuch-Download bei GOYALiT erschienen. Der Schauspieler, Synchron- und Hörbuchsprecher Jürgen Uter leiht im Hörbuch dem Ehepaar Böhning seine Stimme und bringt ihr absurd-komisches und inspirierendes Abenteuer meisterhaft zu Gehör. Dieses Buch ist mehr als die Geschichte einer wiederentdeckten Liebe. Es ist ein spannendes und humorvolles Plädoyer für Mut, Phantasie und Zuversicht – auch in Zeiten der Krise.Bedarf es erst einer Pandemie, um die Abenteuerlust zu wecken, die schon lange in uns schlummert? Bei den Böhnings ist das so. Es ist das verdammte Fernweh, das die beiden gegen jede Vernunft zu einer Reise in Richtung Königsee verführt – ausgerechnet zu Corona-Zeiten. Und es kommt, wie es kommen muss: aus hundertprozentiger Planung wird hundertprozentiges Chaos, aus skurrilen Zufällen werden echte Bewährungsproben. So gerät Böhnings Reise mehr und mehr zu einer Selbsterkundung. Da hilft nur eine ordentliche Prise Humor.