Am 20. August 2021 erscheint das Hörbuch „ Endlich wieder Meer “ von Christiane Franke als Autorenlesung bei GOYALiT. Bekannt ist die charismatische Kultautorin von der Nordseeküste vor allem für ihre Krimis. „“ ist Frankes erster Familienroman mitten aus dem Leben und über eine starke Frau, die vor ungeahnten Entscheidungen steht.Eigentlich ist Katharina rundum zufrieden. Sie und ihr Mann führen nach all den Jahren immer noch eine erfüllte Ehe, gemeinsam haben sie zwei Kinder großgezogen und ein rentables Weingut in der Steiermark aufgebaut. Dann jedoch erreicht Katharina ein Anruf aus ihrem Heimatort an der Nordsee, der sie in die Vergangenheit katapultiert. Ihr Vater, zu dem sie seit über 20 Jahren keinen Kontakt mehr hat, liegt im Koma. Als Katharina in Hooksiel ankommt, steht es schlecht um die väterliche Werft. Gleichzeitig läuft in Österreich nicht alles rund… Katharina ist hin- und hergerissen. Wo wird sie am meisten gebraucht? Und was will sie eigentlich selbst?Das Hörbuch mit 6 CDs wird von der Bestsellerautorin selbst gesprochen: Mit österreichischer Mundart, norddeutschem Dialekt und jeder Menge Authentizität lässt Franke ihre Protagonistin Katharina und die anderen Figuren zwischen der rauen Schönheit der Nordseeküste und den romantischen Weinbergen der Steiermark lebendig werden. Eine Hörprobe finden Sie hier Wer lieber liest: Zeitgleich zum Hörbuch erscheint die gleichnamige Buchausgabe als Hardcover bei GOYA. Eine Leseprobe finden Sie hier