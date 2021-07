Ein vielstimmiges Hörbuch für die Liebe: "Love is for Losers" von Wibke Brueggemann

Hormone? Nein danke, denn Verliebtsein ist doch nur was für Verrückte - und hormongesteuerte Katzen! Das denkt sich auf jeden Fall die 16-jährige Phoebe, die in der bei GOYAlibre erschienenen szenischen Lesung "Love is for Losers" im Tagebuchstil von ihrem turbulenten Alltag berichtet – bis sie auf Emma trifft und ihre Haltung zum Konzept Liebe noch einmal überdenken muss.



"Love is for Losers. Also echt nicht mein Ding" ist der Debütroman der in London lebenden Autorin Wibke Brueggemann. Mal amüsant und lustig, mal aufwühlend und nachdenklich, aber immer authentisch leihen 13 verschiedene Sprecher*innen Phoebe, ihrer "liebeskranken" Patentante, ihrer besten Freundin, ihrer nach Syrien gereisten Mutter und vielen weiteren Protagonist*innen ihre Stimmen. Sprecherin Elise Eickermann, bekannt als deutsche Stimme der Netflix-Produktion "Stranger Things", trifft den sarkastischen Ton von Phoebe perfekt.



Zum Inhalt: Für Phoebe steht fest: Liebeshormone verwandeln alle in Idioten! Ihre beste Freundin ist zum ersten Mal verliebt und scheint Phoebe aus ihrer Erinnerung gelöscht zu haben. Phoebes Mutter hat extreme Muttergefühle - bloß nicht für sie, sondern für alle anderen Menschen auf der Welt. Deshalb ist sie aktuell in Syrien und hat Phoebe wieder bei ihrer Patentante geparkt. Das wäre eigentlich ganz okay, wenn Kate nicht ständig über Sex reden würde ... Phoebe ist nur noch genervt, doch dann trifft sie Emma - und wird selbst zum Opfer der Hormone ...



Freuen Sie sich auf eine bunte Mischung an Charakteren, locker-leichte und gleichzeitig ernste Themen, eben auf all das, was das Leben einer 16-jährigen so spannend und aufregend macht.



"Love is for Loser" erscheint ungekürzt auf MP3-CD am 23. Juli 2021 bei GOYAlibre und eignet sich für Hörer*innen ab 14 Jahren.

