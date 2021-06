Ein neues Dream-Team im Geheimdienst und eine verborgene Stadt voll düsterer Legenden – neue HörErlebnisse bei GOYAlibre

Die Neuerscheinungen im Juni bei GOYAlibre könnten nicht abwechslungsreicher sein: Auf der einen Seite folgen wir Tessa und ihrem Sidekick, der sprechenden Maus Hector, in ihren ersten Fall als Geheimagentin. Auf der anderen Seite begeben wir uns mit Sam in die von düsteren Legenden umwobene Stadt Catacombia tief unter die Erdoberfläche." ist der erste Teil der neuen Reihe der Erfolgsautorinund erscheint mit viel Witz gesprochen vonamals ungekürzte Lesung bei GOYAlibre.Einsatz für die Chaosqueen! Viel zu schüchtern und echt verpeilt – kein Wunder, dass Tessa gern jemand anders wäre. Zum Beispiel Mitglied von Gimme Four, der megaberühmten Girl Group an ihrer Schule. Da geschieht das Unfassbare: Tessa schafft es in die Band! Allerdings hatte sie sich das ein wenig anders vorgestellt. Merkwürdige Besucher, Verfolgungsjagden und die Mafia höchstpersönlich sprengen die Proben vor dem ersten Auftritt. Und auch Tessas neue Kolleginnen scheinen neben der Musik noch ganz andere Hobbys zu haben. Oder wie sonst erklären sich die Waffen im Instrumentenkoffer? Zusammen mit der sprechenden Maus Hector, begibt sich Tessa in ein spannendes Abenteuer.Mystisch wird es mit "": Der fesselnde Trilogie-Auftakt von Autorwird spannungsvoll vongesprochen und erscheint ebenfalls am2021 als ungekürzte Lesung bei GOYAlibre.Ein Sturz mitten in der Nacht durch einen Schacht – und plötzlich ist der dreizehnjährige Sam tief unter der Erdoberfläche. Dort eröffnet sich ihm eine uralte und doch moderne Stadt voller Wunder, Magie und Rätsel: Catacombia. Doch je tiefer Sam in die Geheimnisse von Catacombia eintaucht, desto mehr Fragen tun sich auf. Warum wird der Name der Dämonin Grimorga nur heimlich geflüstert? Was plant der Rat, der die Geschicke der unterirdischen Stadt lenkt? Und kann Sam den Kult aufhalten, der alles zerstören will, wofür Catacombia steht?