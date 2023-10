Diese Weihnachtszeit wird mörderisch gut: Das brandneue HörErlebnis von Klaus-Peter Wolf ab 18.10.23 bei GOYALiT

Pünktlich zum Start der diesjährigen Frankfurter Buchmesse am 18. Oktober 2023 erscheint Klaus-Peter Wolfs neuer Krimials ungekürzte Autorenlesung bei GOYALiT. Über seinen brandneuen Roman wird der Krimispezialist und Bestsellerautor am 21. Oktober 2023 um 10:30 Uhr (Halle 3.1 K25) auf der Hörbuchwelten Bühne der Frankfurter Buchmesse sprechen, die der Veranstalter Bookwire zusammen mit der IG Hörbuch entwickelt hat.In seinem neuesten Winter-Krimi aus Ostfriesland geht es um einen Mörder, der es auf ganz bestimmte Opfer abgesehen hat und damit ein besinnliches Fest in Gefahr bringt: Die meisten bereiteten sich auf das Weihnachtsfest vor, indem sie Strohsterne bastelten und Plätzchen in den Ofen schoben. Das Haus schmückten, Lämpchen anzündeten oder sich ein Rentier in den Vorgarten stellten. Ihm war das alles zuwider - er hatte andere Pläne. Er würde die Tiefkühltruhe frei machen für eine weitere Leiche. Für den nächsten Weihnachtsmann. In dieser Jahreszeit gab es ohnehin zu viele von ihnen. Er wollte ihre Reihen lichten - das hatte er sich fest vorgenommen. Und dabei würde ihm die größte aller Hexen - Ann Kathrin Klaasen - ganz bestimmt nicht in die Quere kommen. Hier geht es zur Hörprobe.Die Bücher und Hörbücher von Klaus-Peter Wolf landen regelmäßig auf den Bestsellerlisten, seine Fangemeinde ist riesig. Auch die Verfilmungen der Krimi-Bestseller rund um Ostfriesland erfreuen sich großer Beliebtheit. Fans der Ostfriesenkrimis können seit dem 7. September 2023 im Norder Marktpavillon ganz in die Krimiwelt des Kultautors abtauchen, mehr über sein künstlerisches Schaffen erfahren und die Original-Requisiten aus den Filmen bestaunen.Klaus-Peter Wolf steht für Interviews zur Verfügung. Bei Interesse sende ich Ihnen gerne ein Rezensionsexemplar des Hörbuchs zu. Mörderisch-weihnachtliche Stimmung garantiert! Falls Sie über einen Zugang bei NetGalley verfügen, können wir Ihnenauch hier zugänglich machen. Sprechen Sie mich dazu gern an.