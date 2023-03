Wochenende ist Familienzeit – und manchmal auch gemeinsame Zeit für Großeltern und Enkel*innen! Die spanische Kinderbuchautorin Bea Taboada nimmt die Rolle der Großmütter in den Blick und veröffentlicht ein warmherziges Buch über die verschiedenen (Gr)Omas dieser Welt mit ihren unterschiedlichen Charaktereigenschaften, Interessen und Äußerlichkeiten: Die beste Oma der Welt – wer ist sie? Eine liebevolle Antwort auf diese Frage ist das von Viv Campbell farbenfroh illustrierte Bilderbuch für Kinder ab vier Jahren, das am 16. März 2023 im JUMBO Verlag erscheint. Blick ins Buch Die kleine Protagonistin aus Bea Taboadas Bilderbuch liebt ihre beiden Omas, die unterschiedlicher nicht sein könnten, gleichermaßen. Mit ihnen lernt sie das Beste aus verschiedenen Welten kennen und findet heraus, was am meisten zu ihr passt.verdeutlicht auf charmante Art und Weise, wie wichtig es ist, dass Kinder Erwachsene mit unterschiedlichen Lebensweisen, Interessen und Charaktereigenschaften in ihrem nahen Umfeld haben. Denn so erlernen die Kleinen die notwendige Sensibilität und Empathie, um die individuellen Bedürfnisse von Menschen berücksichtigen zu können und sich innerlich auf verschiedene Persönlichkeiten einzustellen. Gleichzeitig können die Kinder abwägen, welche Eigenschaften und Haltungen der Großen sie sich zum Vorbild nehmen und welche sie lieber abstreifen möchten.Egal ob mit Omi Juliane beim Backen, Frisieren und Einkaufen gehen oder mit Oma Luise beim Autofahren, Hausaufgaben machen und Ausstellungen besuchen: Omas Geschichten sind die besten - vor allem die aus ihrem eigenen Leben!"Für Großmütter gibt es viele verschiedene Namen: Omi, Oma, Omama, Omilein, Nani, Nonna, Granny … Die Namen sind so unterschiedlich wie die Omas selbst. Jede hat ihre eigene Art, auf dich aufzupassen, dich zu verwöhnen und dir Sachen beizubringen."Das perfekte Geschenk für alle Omas, Omis, Omamas ...!Wenden Sie sich gern an uns, wenn Sie Rezensionsexemplare erhalten möchten.