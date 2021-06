„Das Glück am Ende der Straße“ von Ulrike Herwig – Ein Hörbuch zum Thema soziale Unterschiede und Obdachlosigkeit von Frauen

Am 18. Juni 2021 erscheint das Hörbuch „Das Glück am Ende der Straße“ von Ulrike Herwig bei GOYALiT. Die Schauspielerin Angelika Thomas interpretiert bewegend und gefühlvoll die Geschichte über eine ungewöhnliche Freundschaft und zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht leben könnten. „Das Glück am Ende der Straße“ ist ein Aufruf zur Überwindung sozialer Unterschiede – voller Wärme und Hoffnung.



Darum geht’s: Elli hat schon lange keine feste Bleibe mehr und muss täglich aufs Neue um ein würdevolles Leben auf der Straße kämpfen. Lisa ist eine gut situierte, aber dauergestresste Ehefrau, Mutter dreier Kinder und Teilzeitredakteurin bei einem Lifestyle-Magazin. In einem Park lernt Elli zufällig Lisas Kinder kennen und freundet sich mit ihnen an. Sie hat Zeit und immer ein offenes Ohr. Wie eine Art Ersatzoma hilft sie den dreien heimlich immer wieder in schwierigen Situationen. Und die Kinder verraten ihre neue Freundin nicht. Bis Elli eines Tages selbst dringend Hilfe benötigt...

