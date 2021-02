"Das Bücherschloss" erscheint im JUMBO Verlag

In der märchenhaft-atmosphärischen Geschichte "Das Bücherschloss. Das Geheimnis der magischen Bibliothek" von Barbara Rose erwachen Bücher zum Leben, rostige Ritterrüstungen können sprechen und selbstständige Treppen führen zu verborgenen Bibliotheken. Das Hörbuch über Beckys und Hugos fantastisches Abenteuer erscheint am 19. Februar 2021 für junge Hörer*innen ab 8 Jahren im JUMBO Verlag.



Becky zieht nach dem Tod ihrer Mutter mit ihrem Vater zusammen ins Schloss Rosenbolt – was sie nicht weiß: Die adlige Dame Genoveva, der Ritter Ferdinand und der schwarze Kater Pepper sind die Hüter des magischen Schlosses und in großer Sorge! Denn wenn sie nicht bald wieder ein Kind finden, das die Kinderbücher mit Begeisterung liest, werden die Bücher zu Staub zerfallen und die Geschichten werden für alle Zeiten verloren sein. Genoveva, Ferdinand und Pepper sind sich aber ganz sicher, dass Becky die Richtige ist, um die Bücher zu retten. Becke hingegen ist nicht ganz so sicher, denn mit Büchern kann sie gerade gar nicht viel anfangen.



Wird sie es mit ihrem neuen Freund Hugo gemeinsam schaffen?



Sprecherin Katja Danowski erweckt Becky, Hugo und die sprechenden Haustiere – Hund Watson und Streifenhörnchen Lotti – liebevoll und mit Humor in der Stimme zum Leben. So wird "Das Bücherschloss" zum märchenhaften Plädoyer für das Lesen und Zuhören.

