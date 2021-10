"Contra" - Eine hochaktuelle gesellschaftskritische Komödie als Filmhörspiel bei GoyaLiT

Es ist ein temperamentvoller Zusammenprall der Kulturen: Nachdem der Kinostart im letzten Jahr aufgrund der Pandemie verschoben werden musste, erscheint am 28. Oktober 2021 nun endlich zur Kinoveröffentlichung das Original-Hörspiel zum Film "Contra" von Regisseur Sönke Wortmann mit den Stimmen der Schauspieler*innen und Katja Danowski als Erzählerin bei GOYALiT.



Die amüsant-entlarvende Tragikomödie basiert auf der französischen Vorlage "Le Brio" und behandelt das hochaktuelle Thema Diskriminierung; in diesem Fall im Hörsaal einer Universität.



Darum geht es: Das war eine fremdenfeindliche Bemerkung zu viel: Professor Richard Pohl droht von seiner Universität zu fliegen, nachdem er die Jura-Studentin Naima Hamid in einem vollbesetzten Hörsaal beleidigt hat. Als das Video viral geht, gibt Universitätspräsident Alexander Lambrecht seinem alten Weggefährten eine letzte Chance: Wenn es dem rhetorisch begnadeten Professor gelingt, die Erstsemestlerin Naima für einen bundesweiten Debattier-Wettbewerb fitzumachen, wären seine Chancen vor dem Disziplinarausschuss damit wesentlich besser. Pohl und Naima sind gleichermaßen entsetzt, doch mit der Zeit sammelt die ungleiche Zweckgemeinschaft erste Erfolge - bis Naima erkennt, dass das Multi-Kulti-Märchen offenbar nur einem Zweck dient: den Ruf der Universität zu retten.



In den Hauptrollen treffen Nilam Farooq und Christoph Maria Herbst aufeinander und liefern sich wahre Wortgefechte über pro und contra, richtig und falsch. Im Original-Hörspiel zum Film verbindet Katja Danowski als auktoriale Erzählerin, diese Dialoge mal humorvoll und mal ernst miteinander und schafft so ein eigenständiges Hörerlebniss.

