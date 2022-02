Bilderbuchmärz im JUMBO Verlag

Amerscheinen vier ganz unterschiedliche Bilderbücher im JUMBO Verlag: über eine Party, zu der alle eingeladen sind, Freund*innen, denen man blind vertrauen kann, eine Paparazzi-Oma und über ein kleines Mädchen mit einer rettenden Idee.Alle Kinder wurden zur Geburtstagsfeier eingeladen – außer Mark. Doch schnell stellt er fest, dass er nicht allein ist. Gemeinsam mit den anderen erlebt er ein unglaubliches Abenteuer: Sie reisen in ein unbekanntes Land, in dem alle gemeinsam feiern, die woanders nicht eingeladen wurden.Die Schriftstellerin und Psychologin Susanna Isern schafft es mit Leichtigkeit, dieses wichtige Thema anzusprechen und Adolfo Serra illustriert fantasievoll.Auch ein blinder Hund findet mal eine Brille … oder wie war das noch gleich? Wolf und Schaf treffen auf einen verzweifelten Hund: Er hat seine Brille im Meer verloren. Kurzerhand bauen sie ein U-Boot, begeben sich auf die Suche und finden dabei nicht nur eine Brille … Marco Trevisan erzählt von Freundschaft, Vertrauen und Zusammenhalt – mit charmanten Figuren und ausdrucksstarken Illustrationen.Eine Oma, die immer und überall fotografiert, kann ganz schön nerven! Die kleine Enkelin jedenfalls ist genervt, doch ihr Protest hilft nicht. Jeder Moment wird festgehalten. Eines Abends bringt Oma die ausgedruckten Fotos mit, und das ändert alles …Dream-Team: Illan Brenman , einer der einflussreichsten zeitgenössischen Kinderbuchautoren Brasiliens, bringt ein oft bekanntes Thema auf die Kinderbuchseiten, und Guilherme Karsten , von dem mehr als die Hälfte seiner illustrierten Titel in Zusammenarbeit mit Brenman entstanden sind, illustriert die Geschichte pointiert-witzig.Oh, oh, der Ball hat sich in der Baumkrone verfangen! Wer rettet den Ball aus dem Baum? Weder dem Clown, noch der Basketballspielerin oder dem starken Mann gelingt es. Doch ein kleines Mädchen hat eine Idee … Eine humorvolle Geschichte ganz nach dem "Ich packe meinen Koffer"-Prinzip. Elisanda Rocas Bilderbuch über das Thema Zusammenhalt wird nuanciert und facettenreich von Rocio Bonilla illustriert.