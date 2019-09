Ben Aaronovitch-Fans aufgepasst: Nach der Themse wird nun die Mosel magisch

Liebe Kolleginnen und Kollegen,nicht nur die Flüsse von London sind magisch, auch hierzulande gibt es magische Vorkommnisse! Das deutsche Pendant zu Ben Aaronovitchs Peter Grant heißt Tobi Winter und arbeitet beim BKA (Abteilung für komplexe und diffuse Angelegenheiten, sprich: Magie). Tobi bekommt es in dem Hörbuch " Der Oktobermann " mit seltsamen Bräuchen in den Weinbergen rund um Trier zu tun - und mit einem übernatürlichen Rätsel, das schon hunderte von Jahren alt ist. Selbstverständlich hat in dieser Gegend auch die Mosel ein Wörtchen mitzureden, wenn es magisch wird.darüber, wie "" entstand:* zu finden auf der dtv-Website Witzig und originell spricht Dietmar Wunder , der als Synchronstimme Daniel Craig, Adam Sandler, Don Cheadle, Cuba Gooding Jr. und Sam Rockwell seine Stimme leiht, dieses Hörbuch voller Magie und Spannung, das amerscheint: Hörprobe Sie möchten Tobi Winter kennenlernen? Gern sende ich Ihnen ein Rezensionsexemplar zu.Herzliche GrüßeKristina FischerPresse- und Öffentlichkeitsarbeit