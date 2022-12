Auf den Spuren von Jane Austen: "Skandal und Vorurteil" erscheint bei GOYAlibre

Am Donnerstag, den 12. Januar 2023, erscheint bei GOYAlibre die ungekürzte Lesungals Hörbuch-Download. Der Debütroman der amerikanischen Autorinwandelt auf den Spuren des Klassikers der Weltliteraturvon Jane Austen, verlagert die Handlung jedoch in ein Eliteinternat im Bundesstaat New York der Gegenwart.Nach einem Skandal rund um ihren Exfreund Wickham ist Georgiana Darcys Ruf an der Pemberly Academy vollkommen ruiniert. Als sie an die Schule zurückkehrt, schlägt ihr von allen Seiten Misstrauen entgegen und auch ihr Bruder Fitz umkreist sie ständig wie ein Helikopter. Einzig der charmante Avery steht ihr zur Seite. Georgie schmiedet einen Plan: Sie will ihre Mitschüler*innen für sich gewinnen und Fitz loswerden, indem sie ihn mit seiner Kommilitonin Elizabeth Bennett verkuppelt. Sie wird allen zeigen, dass auch sie eine perfekte Darcy sein kann! Doch das ist leichter gesagt als getan ...Die zeitlose Coming-of-Age-Geschichte wird einfühlsam und charmant von Elise Eikermann gesprochen. Eine Geschichte voller Witz und Romantik! Hier geht es zur Hörprobe. Würde manzwingen, sich für einen Austen-Helden zu entscheiden, fiele ihre Wahl auf Edward Ferrars. Für Mr Bingley wird sie trotzdem immer eine Schwäche haben. Neben Büchern liebt Amanda Quain auch das Theater, Klettern, Backen und Musik. Zudem sucht sie ständig das Abenteuer. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Katze lebt die Autorin in Pittsburgh, Pennsylvania.ist ihr Debütroman.wurde 1999 geboren. Im Alter von zwölf Jahren fing sie an, Theater zu spielen, und stand mit 14 Jahren zum ersten Mal vor dem Mikrofon. Seitdem arbeitet sie für verschiedenste Produktionen als Synchron- und Hörspielsprecherin, u. a. leiht sie Nancy Wheeler inihre Stimme. Heute lebt, arbeitet und studiert Elise in Hamburg.