4. Mai 2023 | Lesung und Diskussionsrunde: "Und wer fängt uns auf?" - Stephan Schad liest Borchert

Donnerstag, 4. Mai 2023, 19 UhrStaats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, Von-Melle-Park 3, 20146 Hamburg | Vortragsraumauf freiwilliger Basis (Die Einnahmen werden an UNICEF gespendet, die Nothilfe für Kinder in der Ukraine leistet.): Der Schauspieler und Sprecher Stephan Schad liest am 4. Mai 2023 in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg aus Wolfgang Borcherts zeitlosen Texten und seinem Manifest gegen den Krieg, die kürzlich in einer bibliophilen Ausgabe bei GOYA erschienen sind. Borchert spricht aus, was viele denken und fühlen. Mit seiner klaren, schnörkellosen Sprache schuf er ein herausragendes literarisches Werk, das einer ganzen Generation aus dem Herzen sprach und seine Leserschaft bis heute berührt. Am 20. Mai 2023 jährt sich Borcherts Geburtstag zum 102. Mal, seine Texte sind aktueller denn je.Im Anschluss an die Lesung gibt es eine Diskussionsrunde mit Dr. Melanie Mergler, Vorsitzende der Internationalen Wolfgang-Borchert-Gesellschaft e.V., und Prof. Dr. Hans-Gerd Winter, Stv. Vorsitzender der Internationalen Wolfgang-Borchert-Gesellschaft e.V.Wolfgang Borchert, Ada-Verena GassGOYA, Hamburg 2023ISBN 978-3-8337-4580-5