Wie UV-Nagellack schnell und schonend entfernen?

Juliana Nails GmbH

Juliana Nails: Österreichs Nummer 1



Juliana Nails, Österreichs führender Anbieter in Sachen Fingernagelkosmetik, steht für mehr als nur Schönheit und Fingernagelkosmetik. Mit unserem Motto "#machsdirdochselbst" fördern wir Selbstständigkeit und Kreativität in der Nagelpflege. Unser Hauptprodukt, der Gel Lack (UV Nagellack), führt ein Sortiment von über 2000 Produkten an, die alle darauf ausgerichtet sind, das Nageldesign zu Hause in den eigenen vier Wänden zu vereinfachen.



Wir sind mehr als ein Online-Shop; wir sind eine Community, die jede Frau in Österreich dazu ermutigt, ihre individuelle Schönheit zu entdecken und zu unterstreichen. Juliana Nails steht für Qualität und Benutzerfreundlichkeit – wir machen jede Kundin zur Nailqueen, ganz einfach von zu Hause aus.

alles anzeigen