Juliana Nails präsentiert Nail Quickies - die schnellste & perfekteste Maniküre aller Zeiten

selbstklebende Nagellackfolien

12 Designs, inklusive dem Trend Klassiker Look: Babyboomer

bis zu 14 Tage Halt

Aufkleben, andrücken, fertig

Schnelle, schonende und rückstandslose Entfernung

selbstklebende Gel Lack Folien

in 10 Designs, inklusive dem Trend Klassiker Look: Babyboomer

bis zu 4 Wochen Halt

kein Base- oder Top Coat notwendig

Aufkleben, andrücken, 60 Sekunden aushärten, fertig

Schnelle, schonende und rückstandslose Entfernung

Juliana Nails, Österreichs führender Experte in der Fingernagelkosmetik, präsentiert stolz die neueste Innovation im Bereich Nageldesign: Nail Quickies. Diese revolutionären Nail Wraps sind ein Game-Changer für alle, die im Handumdrehen perfekte Nägel wünschen. Schnell und einfach zu makellosen Ergebnissen!Die Vorteile einer professionellen UV-Nagellack-Maniküre, aber mit einem Bruchteil des Zeitaufwands und einer spielend leichten Anwendung. Das bieten die UV Gel Wraps!Eine Maniküre wie aus dem Studio in kürzester Zeit! Einfach aufkleben, andrücken, fertig! Sie garantieren makellose Nagelränder und ein professionelles Finish, ganz ohne die Herausforderung des Pinselns. Keine langwierigen Trocknungszeiten, kein Verschmieren, keine Dellen – nur makellose Nägel im Handumdrehen! On top: 10 makellose Ergebnisse auf der rechten und der linken Hand gleichermaßen! Kein Verlaufen in die Nagelränder, keine Patzer oder Dellen! Selbst ungeübte Nailqueens erhalten mit den selbstklebenden Nagellackfolien ein perfektes Ergebnis mit wochenlangem Halt!Erhältlich ab 9. Jänner 2024 exklusiv in allen 8 Juliana Nails Stores sowie im Onlineshop https://juliana-nails.com/nail-wraps/ Juliana Nails lädt Sie ein, Teil dieser revolutionären Bewegung im Nageldesign zu sein. Entdecken Sie die Nail Quickies und erleben Sie, wie sie die Welt der Maniküre verändern. Für weitere Informationen, Gewinnspiele oder Interviews stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.