Innovation: Das erste 100% vegane DIY Nailstudio für zu Hause!

Bisher hieß es entweder vegan oder haltbar, doch jetzt geht beides! Be part of the change – mit dem neuen Gel Lack 4 YOU by Juliana Nails!mit 20 UV Nagellack Farben, Base Coat, Top Coat und veganem Primer ist der Gamechanger im Beauty-Markt!Gel Lack 4 YOU beweist, dass vegane Nagellacke kräftige, sommerliche Farben und langanhaltenden Glanz bieten können. Bis zu. Die sanfte, aber starke Formel sorgt dafür, dass die Nägel nicht nur gut aussehen, sondern auch gut behandelt werden. Diese Formel verzichtet auf tierische Inhaltsstoffe, HEMA und Lösungsmittel – so sind alle Produkte derIn nur 60 Sekunden unter UV/LED-Licht gehärtet, sorgt der vegane Gel Lack 4 YOU für eine robuste und widerstandsfähige Maniküre, die wochenlang hält. Bis zu 3 Wochen perfekte Nägel ohne Kratzer und ohne Absplittern! Die gewohnten Vorteile von Juliana Nails Gel Lack mit dem Zusatzfeature tierversuchsfrei und hypoallergen. #liebenwirOhne HEMA, TPO und Lösungsmittel ist Gel Lack 4 YOU ideal für empfindliche Haut. Lackieren, aushärten und fertig! Keine Kompromisse, nur kratzfeste Nägel ohne lästige Abdrücke von herkömmlichen Nagellacken, der an der Luft trocknet. Mit Gel Lack 4 YOU sind die Nägel nach 60 Sekunden Aushärten sofort einsatzbereit und ready to go!Der vegane Lifestyle ist mehr als nur ein Trend – er ist eine bewusste Entscheidung! Mit Gel Lack 4 YOU ist es jetzt möglich, diesen Lebensstil auch bei der Nagelpflege zu leben. Die Formel ist zu 100% vegan und tierversuchsfrei, sodass ein gutes Gefühl und gutes Aussehen Hand in Hand gehen. Be part of the change!