rausvonzuhaus.de geht mit neuem Design und Mobile-First-Ansatz online

Das sind die beiden Leitfragen für den Einstieg in die neue rausvonzuhaus.de . Über eine Suchfunktion im App-Look gelangen die User*innen schnell an die für sie relevanten Inhalte. Alle Informationen werden passend zu dem gewählten Programm oder Land bzw. beidem angezeigt:Neben der verbesserten Benutzerführung und einem gestrafften Menü erscheint die neue rausvonzuhaus.de in einem frischen und ansprechenden Design.inspirieren und laden junge Menschen zwischen 13 und 30 Jahren zum Stöbern und Weiterlesen ein. Zudem ist die Seite nun auf die mobile Nutzung mit Smartphone und Tablet optimiert., sagt Svenja Karrenstein, Projektkoordinatorin von Eurodesk Deutschland. „Wir wünschen uns, dass unser Angebot an kostenlosen, neutralen und fachlichen Auslandsinfos jetzt noch besser gefunden wird, junge Menschen inspiriert werden und regelmäßig vorbeischauen.“Die Seite im neuen Look möchte einen Beitrag leisten, allen jungen Menschen die Botschaft zu vermitteln:, betont Svenja Karrenstein.In diesem Sinne: Weniger klicken – mehr finden, ab auf rausvonzuhaus.de Das Mobilitätsportal www.rausvonzuhaus.de informiert Jugendliche und Fachkräfte seit 2002 über Chancen und Möglichkeiten in Europa und weltweit. Es ist DIE Einstiegsseite für junge Leute, die sich für einen Auslandsaufenthalt interessieren. Auch für Fachkräfte hat die Seite einiges zu bieten: Sie können eigene Angebote auf der Seite vorstellen und Inhalte von rausvonzuhaus.de, wie den Auslandskompass , kostenlos auf der eigenen Website einbetten.Junge Menschen müssen Europa erfahren und erleben können. www.rausvonzuhaus.de und das Beratungsangebot von Eurodesk in ganz Deutschland helfen dabei, ihnen diese Chance auf eine internationale Lernerfahrung zu geben.Beratung vor Ort: www.rausvonzuhaus.de/beratung