Jetzt anmelden: Internationale Angebote für Kurzentschlossene im In- und Ausland

Wer internationale Angebote für 1-3 Wochen sucht, wird im Last-Minute-Markt von Eurodesk Deutschland unter rausvonzuhaus.de/lastminute fündig. Aktuell können sich junge Menschen für freie Plätze in Sommer-Workcamps und internationalen Jugendbegegnungen anmelden. Das Besondere: Alle Angebote sind öffentlich gefördert und bezuschusst.Wer länger ins Ausland möchte, findet Angebote, die im Sommer und Herbst starten sollen. So sind Projekte z.B. in Frankreich, Tschechien, Ghana oder in den USA ab August, September oder Oktober 2021 im Last-Minute-Markt ausgeschrieben. Weitere Infos zu den Projekten und zur Bewerbung finden sich unter www.rausvonzuhaus.de/lastminute Alle Angebote wurden an die veränderten Hygienevorschriften angepasst. Eurodesk Deutschland erwartet zusätzliche Angebote im Last-Minute-Markt in weiteren Ländern. Mehr Infos zu den aktuellen Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte und Alternativen aufgrund der Corona-Pandemie finden sich unter www.rausvonzuhaus.de/Corona ▪ Eurodesk-Beratungshotline: 0228 9506-250▪ Eurodesk-Servicestellen für eine persönliche Beratung suchen: www.rausvonzuhaus.de/Beratung/vor-Ort