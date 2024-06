Internationale Angebote für Kurzentschlossene im In- und Ausland: Für die Sommerferien oder als Auslandsjahr

Telefonische Beratung von Eurodesk: 0228 9506-250

Mit Jugendlichen aus Spanien über die eigene Kultur und Identität diskutieren, eine Dorfgemeinschaft in Indien unterstützen, in einer Schule in Thailand das Nachmittagsprogramm mitgestalten, sich mit Jugendlichen aus aller Welt in Kroatien für den Klimaschutz engagieren, in einem Nationalpark in den Niederlanden mitarbeiten, sich mit Jugendlichen aus aller Welt für den Frieden einsetzen… Die hier genannten Möglichkeiten und weitere öffentlich geförderte und bezuschusste Projekte finden sich im Eurodesk-Last-Minute-Markt unter rausvonzuhaus.de/lastminute Auch für einen mehrmonatigen, geförderten Freiwilligendienst z.B. nach dem Schulabschluss ist es noch nicht zu spät. Ob in Großbritannien, Spanien, Finnland, Tschechien, Ecuador, Costa Rica, Kenia, Uganda oder Kambodscha: Es gibt noch freie Plätze in Projekten, die im August, September oder Oktober 2024 starten. Weitere Infos zu den Einsatzstellen und zur Bewerbung finden sich ebenfalls unter rausvonzuhaus.de/lastminute Insgesamt sind aktuell über 300 Angebote im Last-Minute-Markt eingestellt.