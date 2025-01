Happy Birthday! Eurodesk berät seit 35 Jahren Jugendliche über Auslandaufenthalte in Europa

Ein Empfang in Brüssel am 9. April 2025 zur Feier des 35-jährigen Bestehens mit Partnern und Stakeholdern

Die Veröffentlichung der Ergebnisse der Eurodesk- Jugendinfo-Umfrage 2024

Der Launch der neuen Website eurodesk.eu

Die Anerkennung und Feier der Leistungen der Eurodesk-Multiplikator*innen durch die Eurodesk Awards 2025

Europaweite (Online)Veranstaltungen, die jungen Menschen die Möglichkeit bieten, Rezepte aus verschiedenen Ländern kennenzulernen und nachzukochen.

Im Jahr 2025 feiert das europäische Jugendinfonetzwerk Eurodesk 35 Jahre Beratung zu Auslandsaufenthalten in Europa. Eurodesk wurde 1990 in Schottland gegründet und hat sich seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Heute umfasst das Netzwerk über 3.000 lokale Informationszentren in 36 Ländern Europas.Seit mehr als drei Jahrzehnten informiert Eurodesk junge Menschen über Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen und ermutigt sie, ihre Chancen zu nutzen und aktive Bürger*innen zu werden.Möglich wird dies durch die Zusammenarbeit von nationalem Eurodesk-Koordinator*innen und Eurodesk-Partnerorganisationen. Ihre gemeinsame Arbeit trägt dazu bei, das Beratungsangebot kontinuierlich weiterzuentwickeln und jungen Menschen den Zugang zu Europa und der Welt zu erleichtern.„Seit 35 Jahren ist Eurodesk die erste Anlaufstelle für junge Menschen, die in ihrem Umfeld etwas verändern und ihre persönliche und berufliche Entwicklung durch internationale Mobilität vorantreiben wollen“, sagt Audrey Frith, Direktorin von Eurodesk."Dank unseres Netzwerks lokaler Multiplikator*innen erreichen wir junge Menschen überall, nicht nur in den großen Städten. In den kommenden Jahren sehe ich Eurodesk als eine Plattform, die Mobilitätsinformationen in jede Stadt, jede Region und zu jedem jungen Menschen bringt", sagt Pavlina Macounova, Präsidentin von Eurodesk.Eurodesk organisiert im Jubiläumsjahr eine Reihe von Veranstaltungen und Aktivitäten, die darauf abzielen, zu begeistern, zu inspirieren und zu vernetzen. Zu den Höhepunkten zählen:Diese Initiativen würdigen die Leistungen von Eurodesk, unterstreichen die Bedeutung von Jugendmobilität und motivieren jungen Menschen, die Welt zu entdecken.Eurodesk in Deutschland ist seit 1996 bei IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V. angesiedelt. In Deutschland können sich junge Menschen bei über 50 Eurodesk-Beratungsstellen kostenlos, neutral und persönlich über Wege ins Ausland beraten lassen. Ob DiscoverEU, Freiwilligendienst, Work&Travel, Praktika im Ausland - die Eurodesk-Berater*innen helfen weiter. Kontakt: www.rausvonzuhaus.de/beratung ▪ Telefonische Beratung: 0228 9506-250▪ Beratung per E-Mail: rausvonzuhaus@eurodesk.eu : Eurodesk ist ein europäisches Jugendinformationsnetzwerk mit Koordinierungsstellen in 36 Ländern. Die Beratung zu Auslandsaufenthalten ist persönlich, kostenlos und neutral. Eurodesk Deutschland wird durch das EU-Programm Erasmus+ sowie durch das BMFSFJ gefördert und ist ein Projekt von IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.