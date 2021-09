Eurodesk sucht deine Erfahrung mit Work & Travel für einen Videodreh!

Wenn du zwischen 15 und 30 Jahre bist und einen offiziellen Wohnsitz in Deutschland habt, kannst du dich über den Link https://survey.lamapoll.de/work-and-travel-Erfahrungsberichte für ein Interview anmelden.

Bei 500 Anmeldungen schließt die Anmeldung oder spätestens am 10. September 2021, 24:00 Uhr.

Nach Eingabeschluss kontaktieren wir diejenigen Personen, die für den Videodreh am geeignetsten scheinen.

Um mehr junge Menschen über die Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes über Work & Travel informieren zu können, drehen wir, das Team von Eurodesk Deutschland, ein Video mit Erfahrungsberichten. Dazu suchen wir jetzt Interviewpartner*innen!Wenn du in den letzten Jahren Work & Travel im Ausland gemacht hast, gerne darüber berichtest und Spaß daran hast, vor Kamera, Mikro und im Rampenlicht zu stehen – dann mach mit bei unserem Videodreh am 19.10.2021 in Darmstadt!Für’s Mitmachen und nach erfolgreichem Videodreh bekommst du von uns ein Interrail-Ticket . Mit dem Interrail Global Pass kannst du an sieben Reisetagen bis zu vier Wochen lang 33 europäische Länder mit dem Zug erkunden.Weitere Informationen und die vollständigen Teilnahmebedingungen: https://rausvonzuhaus.de/videodreh