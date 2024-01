Zwei Vorstellungen der Gastspielreihe „PLAY!“ in Berlin mit Deutscher Gebärdensprache

Anlässlich des 20. Geburtstages gastieren acht Kompanien im Berliner CHAMÄLEON Theater vom 10.01. bis 11.02.2024. Im Rahmen der Gastspielreihe „PLAY!“ präsentieren sie ihre Perspektiven vom zeitgenössischen Zirkus humorvoll, mal verspielt, mal poetisch oder abstrakt. Das Programm besteht aus lokalen und internationalen Gastspielen, umrahmt von Einführungen, Zugänglichkeitsformaten, Publikumsgesprächen und weiteren Überraschungen.Amundfinden Sonderaufführungen mit Live-Übersetzung in Deutscher Gebärdensprache (DGS) statt. Die Sequenzen in Lautsprache werden von den Gebärdensprachdolmetscherinnen Ute Sybille Schmitz und Erika Müller gedolmetscht. Diese barrierefreie Darstellung ermöglicht für gehörlose Zuschauer in das Stück voll einzutauchen.amist ein mehrfach preisgekröntes Stück. Es ist dynamisch, mutig und mit einer Fülle von Absurdität. Drei Generationen temperamentvoller Frauen sprechen, taumeln, fliegen und balancieren am Abgrund und werfen dabei alle Stereotypen über Board. Immer intim und ein wenig improvisiert präsentieren sie ein authentisches, gemeinschaftliches Zirkuserlebnis. Die Spieldauer des Stückes ist 55 Minuten und wird erst 12 Jahren empfohlen.Die Vorstellungamwird als Uraufführung erstmalig im Chamäleon Berlin gezeigt. Die Darstellerinnen machen sich auf die Suche nach Antworten, was eigentlich mit Akrobatinnen geschieht, wenn sie das mittlere Alter erreichen? Das Stück zeigt einen offenherzigen Blick auf ein Leben auf der Bühne und den schmerzhaften Moment, wenn die Bühne dich nicht mehr will. Vergangenheit, Gegenwart und imaginäre Zukunft wechseln sich ab, in denen drei Frauen mit Liebe, Lachen und viel Wahnsinn versuchen herauszufinden und zu entscheiden, wie sie weitermachen können. Die Spieldauer beträgt 60 Minuten und ist ebenfalls ab 12 Jahren empfohlen.Für gehörlose Menschen und Menschen mit Hörbeeinträchtigung sind spezielle Plätze mit guter Sicht auf die Bühne und auf die Gebärdensprachdolmetscherinnen reserviert. Diese Plätze sind an den Veranstaltungsdaten türkis im Online-Saalplan markiert. Karten können online oder auch per E-Mail an tickets@chamaeleonberlin.com sowie direkt an der Theaterkasse gebucht werden.Web: www.jnc-business.de