Was tun bei Kindernotfällen – Onlinekurs „Kindernotfall ABC“ mit Dr. med. Katharina Rieth ab sofort auch mit Gebärdensprache

Was tun, wenn Kinder sich verschlucken, Fieberkrämpfe bekommen, sich verletzen oder verbrennen? Und was muss in jeder gut bestückten Hausapotheke vorhanden sein? Über diese und weitere Themen können sich jetzt auch gehörlose Familien, Eltern von Babys und Kleinkindern im Onlinekurs „Kindernotfall ABC“ informieren. Der Kurs eignet sich aber auch für alle gehörlosen Interessierten, die regelmäßig mit kleinen Kindern zu tun haben.Der Onlinekurs mit über 3,5 Stunden Filmmaterial ist in 30 Videos aufgeteilt. Dr. med. Katharina Rieth, Kinder- und Notärztin, erklärt einfach und verständlich wie Eltern, Großeltern Notfälle und akute Krankheiten bewältigen können. Sie zeigt in praktischen Übungen an einer Babypuppe beispielsweise wie Zäpfchen oder Tropfen verabreicht oder Wiederbelebungsmaßnahmen bei Babys optimal durchgeführt werden sollten. Sie verdeutlicht aber auch, bei welchen Krankheitssymptomen Eltern selbst helfen können und wann sie, ohne zu zögern, medizinische Hilfe holen bzw. einen Arzt aufsuchen müssen.Der Onlinekurs ist ab sofort für Gehörlose barrierefrei in ihrer Muttersprache in Deutscher Gebärdensprache (DGS) zugänglich. Nach der kostenfreien Registrierung unter dem Link www.steiger-stiftung.de/kindernotfall_dgs erhalten Gehörlose innerhalb weniger Minuten direkt Zugang auf das gesamte Kursmaterial. So haben sie die Möglichkeit mindestens 3 Jahre lang jederzeit die Videos anzuschauen und lernen im Notfall das Richtige zu tun.Die großzügige Finanzierung der Björn Steiger Stiftung ermöglichte die Realisierung der gebärdensprachlichen Übersetzung. Sämtliche Kosten von Projektplanung bis zu den aufwendigen Filmarbeiten mit den Gebärdensprachdolmetschern wurden übernommen. Der Stiftung ist auch zu verdanken, dass Gehörlose diesen Onlinekurs kostenlos benutzen können.Der Björn Steiger Stiftung ist es ein wichtiges Anliegen, dass hörende und gehörlose Eltern ihren Kindern in Notfällen richtig helfen können. „Oftmals wissen Eltern nicht, wie sie Notsituationen mit dem Kind meistern sollen. Mit diesem neuen Kurs geben wir auch allen gehörlosen Eltern die Chance, auf wichtiges medizinisches Wissen zugreifen und sich online unkompliziert und schnell Hilfe holen zu können“, so Sabrina Seitter, Geschäftsführerin der Björn Steiger Stiftung.Das Projekt entstand in Teamarbeit mit mehreren Experten. Dr. Margarete Koch (mapadoo.de) war für die Gesamtkoordination des Projekts sowie die technische und organisatorische Realisierung und Integration des Onlinekurses auf der mapadoo Plattform zuständig. Dr. med. Katharina Rieth hat das Projekt als Kinderfachärztin und Notärztin begleitet, Judit Nothdurft (Judit Nothdurft Consulting) hat das Team bei der Verfilmung mit DGS beraten und ist für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Die gebärdensprachliche Übersetzung wurde nach Vieraugenprinzip von erfahrenen Gebärdensprachdolmetschern unter der Produktionsleitung von Lukas Paul von abm inclumedia® e.V. aufgenommen und fertig gestellt.Der Trailer zum Herunterladen sowie Bilder zur freien Verwendung: nextcloud.steiger-stiftung.de Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier: www.steiger-stiftung.de/kindernotfall-dgs-info Björn Steiger Stiftung:Seit ihrer Gründung am 7. Juli 1969 setzt sich die gemeinnützige Björn Steiger Stiftung dafür ein, die deutsche Notfallhilfe zu verbessern. Meilensteine dieses Engagements sind etwa die Einführung der bundesweiten Notrufnummern 110/112 und des Sprechfunks im Krankenwagen, der Aufbau der Notruftelefonnetze an deutschen Straßen sowie die Einführung und der Aufbau der Luftrettung. Aktuelle Initiativen widmen sich dem Kampf gegen den Herztod, der Breitenausbildung in Wiederbelebung, der Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen für den Notfall und dem Frühgeborenentransport.mapadoo UG:mapadoo ist eine digitale Lernplattform, die sich auf die Förderung der Gesundheitskompetenz von Eltern und die Unterstützung der kindlichen Entwicklung spezialisiert hat. Die mapadoo-Plattform bietet durch die Zusammenarbeit mit renommierten Experten aus der Kindermedizin, Ernährungswissenschaft und Sozialpädagogik fundierte und praxisnahe Informationen in Form von Onlinekursen und -programmen an. Ziel ist es, Familien Zugang zu hochwertigen Gesundheitsressourcen zu ermöglichen und somit jedem Kind die Grundlage für ein gesundes und erfülltes Leben zu bieten.Fotorechte: Björn Steiger StiftungJudit NothdurftJudit Nothdurft ConsultingTel: +49 911 95 33 96 26Mobil: +49 176 23 87 09 22Mail: judit@jnc-business.de Web: www.jnc-business.de