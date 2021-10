Hotel INCLUDiO – ein barrierefreies Hotel, auch für Hörbehinderte

Nach zwei Jahren Bauzeit wurde das erste komplett barrierefreie Hotel in Regensburg im Juli 2021 eröffnet. Alle 84 Doppelzimmer, davon 18 Zimmer rollstuhlgerecht, bieten eine angenehme Größe und sind durch ihre besondere Ausstattung auch für Hör- und Sehbehinderte Menschen geeignet.Die Idee zur Errichtung eines barrierefreien Hotels kam vom Geschäftsführer Martin Steinkirchner, der auch gleichzeitig Vorstand des Regionalverbandes Ostbayern der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ist. Auslöser war die Tatsache, dass es ihm nicht gelungen ist, für eine Seniorengruppe, bei der auch fünf Rollstuhlfahrer dabei waren, ein barrierefreies Hotel in Regensburg zu finden.„An der Rezeption gibt es ein mobiles Ringschleifensystem und im großen Veranstaltungsraum Induktionsschleifen im Fußboden. Ein Traveler Set von Signolux inkl. Funkruftaste, Empfängerwecker, Vibrationskissen und Alarmmonitor steht unseren hörbehinderten Gästen zum Gebrauch auf den Zimmern zur Verfügung“, so Helga Butendeich.Im Interview erfahren die Leser, dass im Hotel INCLUDiO der Inklusionsgedanke tatsächlich im Fokus steht, sowohl für die Gäste wie auch für die Mitarbeiter, von denen 12 ein Handicap haben.Das Interview von Judit Nothdurft ist auf dem Portal für Hörbehinderte und Gehörlose zu lesen: www.deafservice.de