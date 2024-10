Herbstangebote laden mit gebärdensprachlichen Museumsführungen in die LWL-Museen ein

Im Herbst laden die LWL-Museen wieder gehörlose Besucher zu barrierefreien Führungen in ihrer Muttersprache, in der Deutschen Gebärdensprache ein. Die Kosten für die Verdolmetschung übernimmt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL). „Es ist uns wichtig, dass Kultur für alle Menschen zugänglich ist. Deshalb bieten wir nicht nur barrierefreie Angebote, sondern auch Führungen, bei denen die Gebärdenverdolmetschung kostenfrei ist", so LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger.findet eine öffentliche Führungmit einer Gebärdensprachdolmetscherin statt. Die Besucher lernen die imposanten Türme des Schiffshebewerks und seine Geschichte kennen. Die Führung ist für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren geeignet.lädtzu einer Online-Führung in Deutscher Gebärdensprache ein. Die Teilnehmer können bequem von zu Hause aus die Spuren der Steinzeit verfolgen. Vorgestellt werden zum Beispiel Werkzeuge, die von Neandertalern hergestellt und genutzt wurden. Auch auf die Umwelt und die Tiere, wie Mammuts, Höhlenbären, Wollnashörner, wird eingegangen. Die Führung richtet sich an Erwachsene. Den Link finden Sie auf der Internetseite des Museums oder unter www.lwl-kultur.de/inklusion Eine öffentliche Führung mit Gebärdensprachdolmetscherin bietet dasam. Zum 150. Geburtstag des Künstlers Otto Müller lädt das Museum zu einer Sonderausstellung ein. Die Führung richtet sich an Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren.Die nächste Online-Führung in Deutscher Gebärdensprache findet imstatt.geht es um die Geschichte des Weihnachtsfestes. Dabei wird auf die Vielzahl an Brauchtümern eingegangen, die sich um die Weihnachtszeit etabliert haben. Diese Führung richtet sich an Erwachsene.Kinder, die alljährlich vom Weihnachtsmann oder vom Christkind beschenkt werden, sollten nicht an dieser Führung teilnehmen. Der Link hierzu ist auf der Internetseite des Museums oder unter www.lwl-kultur.de/inklusion Der Einladungsfilm vom LWL ist auf www.deafservice.de , dem Portal für Hörbehinderte und Gehörlose zu sehen. Hier bekommen Gehörlose zu allen Ausstellungen detaillierte Informationen in Gebärdensprache vom tauben Gebärdensprachdolmetscher Rafael Grombelka.