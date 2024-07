Gebärdensprachliche Museumsführungen in den LWL-Freilichtmuseen in Hagen und Detmold

Im Juli und August bieten die LWL-Freilichtmuseen Hagen und Detmold barrierefreie Führungen für gehörlose Gäste in ihrer Muttersprache, in der Deutschen Gebärdensprache, an. Die Kosten für die Verdolmetschung übernimmt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL). „Es ist uns wichtig, dass Kultur für alle Menschen zugänglich ist. Deshalb bieten wir nicht nur barrierefreie Angebote, sondern auch Führungen, bei denen die Gebärdenverdolmetschung kostenfrei ist", so LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger.findet im(Treffpunkt A) eine Führung mit Gebärdensprachdolmetscherin und für Hörbehinderte mit Hörgerät oder Cochlea-Implantat mit FM-Anlage statt. Im Rahmen der Führung können sich die Gäste über die Themen „Holz, Hefe, Hanf und mehr“ informieren. Außerdem erfahren sie, wer fürs „Blaumachen“ Geld bekam und wozu man zum Herstellen von Seilen einen „Schlitten“ braucht. Wissenswertes über die Herstellung von Zigarren, Bohnenkaffee und frischem Brot rundet die Führung ab.ImDr. Christian Höing, Referatsleitung Landschaftsökologie, zu einem Rundgang ein. Aus der Reihe „Museumswissenschaftler/Innen führen“, wird das Thema „Co-Habitate“ behandelt und die Gäste erfahren Wissenswertes rund um die westfälische Kulturlandschaft. Die Führung wird mit Gebärdensprachdolmetscher angeboten.Der Einladungsfilm zu den Ausstellungen ist auf www.deafservice.de , dem Portal für Hörbehinderte und Gehörlose zu sehen. Hier bekommen Gehörlose detaillierte Informationen zu den Führungen, gebärdet vom tauben Gebärdensprachdolmetscher Rafael Grombelka.