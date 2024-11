Einladung zur Vorstellung „Die kleine Hexe“ und Weihnachtsgrüße in Gebärdensprache auf www.deafservice.de Röthenbach, 27.11.2024 – Das Staatstheater Mainz grüßt in Gebärdensprache und lädt zur Vorstellung am 30.11.24 ein.Haben Sie schon mal daran gedacht, statt Weihnachtskarten oder Mails zu versenden, speziell für gehörlose Besucher einen kurzen Film in Gebärdensprache zu drehen? Das Staatstheater Mainz hat diese reichweitenstarke und barrierefreie Möglichkeit genutzt und gebärdet ihre Weihnachtsgrüße auf www.deafservice.de , dem Infoportal für Gehörlose.Im kurzen Spot gibt Clarissa Messer, Leiterin des künstlerischen Betriebs des Staatstheaters Mainz, eine kurze Einführung in das Theaterstück „Die kleine Hexe“. Der Kinderbuchklassiker von Otfried Preußler aus dem Jahr 1957 wurde von John von Düffel für die Bühne bearbeitet und wird am 30.11.24 um 15:00 Uhr mit gebärdensprachlicher Verdolmetschung aufgeführt.Die Zuschauer ab 6 Jahren erwartet eine liebenswerte Geschichte über den Wert der Freundschaft, die Kraft der Jugend und den Sieg des Guten über das Böse. Karten können per Mail bei kasse@staatstheater-mainz.de bestellt werden.Das Staatstheater Mainz bemüht sich auf Anfrage gern, Gebärdensprachübersetzung für weitere Vorstellungen aus dem Spielplan und für Theaterführungen zu ermöglichen. Interessierte können sich per Mail an Clarissa Messer wenden: cmesser@staatstheater-mainz.de In Deutschland leben 16 Millionen Hörbehinderte, davon sind ca. 80.000 gehörlos und etwa 250.000 Menschen unterhalten sich in Gebärdensprache. Die Deutsche Gebärdensprache, die Muttersprache von Gehörlosen ist seit 2002 anerkannt.