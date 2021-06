Der Weg zum Wohlfühlgewicht – Ernährungskurs in Gebärdensprache

Die bekannte Yoga Lehrerin Betty Schätzchen hat einen Onlinekurs zum gesunden Abnehmen in Gebärdensprache produziert. Neben ihren Hauptthemen Yoga & Persönlichkeitsentwicklung erhielt sie immer öfter Anfragen zur Gewichtsreduzierung, so entstand die Idee zu dem Online-Kurs „Gesund abnehmen - Glücklich essen“.Der Onlinekurs ist in Deutscher Gebärdensprache und kostet 149,00 Euro. Er beinhaltet über 85 Videos rund ums „Gesund abnehmen“ sowie über 40 Online-Yogakurse. Die Videos können innerhalb des Gültigkeitszeitraums (vom 1.7.2021-30.9.2021) beliebig oft angesehen werden.„Die Ernährungsweise orientiert sich an der ayurvedischen Philosophie und schließt alle Menschen ein, die sich vegan, vegetarisch ernähren und Fleisch und Fisch konsumieren. Das Programm ist für alle geeignet, die bereit sind, wirklich langfristig ihre eigene Lebens- und Ernährungsweise zu ändern - und das auf realistische, gesunde und nachhaltige Weise“, so Schätzchen.Das Interview ist auf dem Portal für Hörbehinderte und Gehörlose zu lesen: www.deafservice.de Fotorechte: Annette KorollWeb: www.jnc-business.de