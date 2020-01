Foto-Ausstellung: "In der Dämmerung" im Kunsthaus Schenefeld

Als Dämmerung bezeichnet man den fließenden Übergang der Lichtverhältnisse am Anfang und Ende des lichten Tages im Übergang zur Nacht. Das wahrgenommene Licht, welches auf Grund der Lichtstreuung in der Atmosphäre und des Sonnenstandes entsteht, wird als Dämmerlicht oder Dämmerschein bezeichnet. Es gibt mehrere Phasen der Dämmerung, die durch Ihre teils interessante Lichtfarbe gekennzeichnet sind, aber auch gar nicht unbedingt als solche wahr genommen werden. Man unterscheidet zwischen bürgerlicher, nautischer und astronomischer Dämmerung, die sich in der genannten Reihenfolge abwechseln und jeweils eine Phase von der Helligkeit bis zur absoluten Dunkelheit kennzeichnen.In einer Foto-Ausstellung im Kunsthaus Schenefeld wird eine Sammlung von Bildern der Foto AGs gezeigt, die sich unter der Leitung von Jörg Schmidt - ARS-Fotografie, in den letzten Jahren dem Thema Dämmerung in Hamburg und Schleswig-Holstein als fotografischen Projekt angenommen haben.Die Vernissage findet am, Friedrich-Ebert-Allee 3-11, 22869 Schenefeld bei Hamburg statt. Gäste sind herzlich willkommen. Weiteregibt es unter joerg@ars-fotografie.de oder über unser Kontaktformular Die Webseite zur Ausstellung finden Sie hier