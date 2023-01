journaway veranstaltet “Get together” in Marokko für Reisebüros

Vom 20. - 23. März 2023 lädt der Reiseveranstalter journaway zu einem Get together für Reisebüros in Marokko ein. An 4 Tagen können sich die Teilnehmer zusammen mit 8 - 10 weiteren Kolleginnen und Kollegen auf ein authentisches und außergewöhnliches Abenteuer freuen. So lernen Reisebüros die Rundreisen von journaway besser kennen. Die Teilnahme erfolgt nach dem Bewerbungsverfahren über dieses Formular . Einsendeschluss ist der 12.02.2023. Bis spätestens zum 28.02.2023 bekommen die Bewerber Bescheid, ob sie mit dabei sind.Für Fragen zum Get together steht Annika Sinnen, Head of Partnermanagement bei journaway, unter agency@journaway.com zur Verfügung.Der Reiseveranstalter für dynamisch paketierte Rundreisen bietet mehr als 250 Abenteuer-Rundreisen in 75 Länder an, die auch für Reisebüros buchbar sind. Die eigene journaway Buchungsseite bietet eine direkte Plattform für Reisebüros. Interessierte Reisebüros können hier eine Agentur beantragen. Außerdem ist journaway auch an die paxlounge von paxconnect sowie an das Such- und Buchungsportal Axolot angeschlossen.journaway Rundreisen kombinieren authentische Erlebnisse mit den Top-Highlights eines Landes. Über 80 Mitarbeiter stellen sicher, dass Reisebüros die Wunsch-Rundreise ihrer Kunden mühelos finden und unkompliziert zum besten Preis buchen können. Dazu durchsucht journaway täglich alle verfügbaren Flüge und Hotels, um immer den aktuell günstigsten Preis zu garantieren.Das Beste: Jede Reise kann detailliert angepasst werden, sodass die Vorteile einer Pauschalreise mit individuellen Reisewünschen kombiniert werden können!