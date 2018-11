Veranstaltung der Joseph Ratzinger Papst Benedikt XVI.- Stiftung am 26. November 2018 in der Europäischen Akademie Berlin

23.11.18

"Was gilt der Mensch im Zeitalter der Digitalisierung? Schöpferischer Diskurs durch technikaffine Destruktion?"



„Der Menschheit Würde ist in Eure Hand gegeben. Bewahrt sie! Sie sinkt mit euch, mit euch wird sie sich heben,“ schrieb einst Friedrich Schiller. Doch was bedeutet Menschenwürde heute, wann beginnt diese und wo steht sie überall auf dem Spiel? Diese großen Fragen hat Joseph Ratzinger – Papst Benedikt XVI. – immer wieder in den Fokus seiner Reflexionen über Ethik, Religion und Naturrecht gerückt. Ihnen nachzuspüren – auch mit Blick auf die Digitalisierung – ist eine der Hauptfragen unserer Gesellschaft, die immer mehr nach dem Machbaren, dem technisch Möglichen, zustrebt und letztendlich den Menschen als Bild Gottes (Katholische Naturrechtslehre), als Würde aus Freiheit (Pico della Mirandola), als Zweck an sich selbst (Immanuel Kant), zum Spielball rationaler Nützlichkeitsüberlegungen macht. Transhumanismus, der Neue Mensch, das Designerbaby, aber auch die verbrauchende Embryonenforschung bis hin zur Zwangsbeschneidung und eine immer ungerechtere Welt in Zeiten des globalen Fortschritts sind Themen die in das Spannungsfeld von Menschenwürde und Digitalisierung fallen. Darüber diskutieren wir mit prominenten Denkern in einer Veranstaltung.



Veranstaltungsbeginn:



17.00 Uhr bis 21.00 Uhr



Ablauf der Veranstaltung:



17.00 Uhr bis 17. 10. Uhr Begrüßung durch Wolfram Schmidt / Prälat Dr. Hofmann, Dr. Zöhrer



17.10 Uhr bis 17.40 Uhr Referat zum Thema von Prof Dr. Christoph Ohly "Der Mensch als "Projekt Gottes" (Papst Benedikt XVI.)"



17.40 Uhr bis 18.00 Uhr Keynote zum Thema von Dr. Dr. Thomas Rusche "Menschenwürde und Digitalisierung"



18.00 Uhr bis 18.05 Keynote zum Thema von Frau Dr. Elisabeth Botsch, Studienleiterin der Europäischen Akademie zum Thema "Menschenwürde in der Gesellschaft und Minderheiten"



18.05 bis 18.30 Pause und Möglichkeiten der Vernetzung



18.30 bis 19.45 Podiumsdiskussion zum Thema Menschenwürde im Zeitalter der Digitalisierung



Auf dem Podium: Dr. Ingo Friedrich (Vizepräsident des Europäischen Parlaments a.D. und Präsident des Europäischen Wirtschaftssenats (EWS), Prof. Dr. Christoph Ohly (Professor und Lehrstuhlinhaber für Kirchenrecht an der Universität Trier), Martin Lohmann (Journalist, Autor, Chefredakteur für verschiedene Zeitungen a.D.), PD. Dr. Dr. Thomas Rusche (Geschäftsführer SØR).



Moderation Dr. Dr. Stefan Groß (Chefredakteur The European und Tabula Rasa, Zeitung für Gesellschaft und Kultur)



19.45 bis 21.00 Ausklang der Veranstaltung und gemeinsames Miteinander.



Wir freuen uns, alle Referenten und Gäste zu dieser Veranstaltung der Joseph Ratzinger Papst Benedikt XVI-Stiftung begrüßen zu dürfen.

