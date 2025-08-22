VIVA RIVERSIDE: Schwimmendes Hotel in Düsseldorfer Top-Lage

- Übernachtungen und Veranstaltungen auf Hotelschiff am Altstadtufer
Ein entspannter Abend in der Lounge an Bord oder der Restaurantbesuch sind dabei auch ohne Übernachtung auf dem VIVA RIVERSIDE Hotelschiff möglich, das gleichzeitig auch eine perfekte Lokation für Events, Geburtstags- oder Weihnachtsfeiern bietet.
Buchbar direkt bei VIVA RIVERSIDE oder auf den bekannten Hotelportalen, ab 155 Euro für die Zweibett-Kabine inklusive Frühstück an Bord.
Weitere Informationen: www.viva-riverside.city Tel: +49 211 570 325
VIVA RIVERSIDE bietet moderne Flusskreuzfahrtschiffe als stationäre Hotelschiffe und Eventlocations an, flexibel einsetzbar in der gesamten DACH-Region und darüber hinaus europaweit. Die Schiffe werden nicht als klassische Kreuzfahrt genutzt, sondern dienen als exklusive Unterkunft und inspirierende Veranstaltungsorte direkt an den Ufern europäischer Städte.