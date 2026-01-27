Swan Hellenic: Neue Expeditions-Kreuzfahrten mit Tauch-Optionen

Swan Hellenic, Anbieter weltweiter Expeditions-Kreuzfahrten, nimmt in diesem Jahr erstmals Kurs auf den asiatisch-pazifischen Raum mit Papua-Neuguinea, den Salomonen, Japan, den Philippinen und dem indonesischen Archipel Raja Ampat. Dort, in einem der weltweit schönsten Tauch-Reviere, unternimmt Swan Hellenic ab April vier Expeditions-Kreuzfahrten mit zusätzlichen Tauch-Ausflügen. Raja Ampat, ein Gebiet mit 2500 größeren und kleineren Inseln, gilt als eines der weltweit besten Tauchreviere und ist für seine große Artenvielfalt mit intakten Korallengärten bekannt.Die jeweils zehn- oder elftägigen Kreuzfahrten beinhalten bis zu sechs Tauchgänge im Meeresschutzgebiet Raja Ampat, begleitet von erfahrenen Tauchlehrern. Ebenfalls möglich sind zudem Schnorchel-Ausflüge im Cenderawasih Bay Nationalpark, dem größten marinen Nationalpark Indonesiens – mit der Chance, planktonfressende Walhaie zu sehen. Die komplette Ausrüstung wird dabei an Bord gestellt, Genehmigungen organisiert. Taucher sollten bereits über Erfahrung verfügen und das Zertifikat Advanced Open Water besitzen. Alle Tauchausflüge sind zudem individuell anpassbar. Weiterer Vorteil der Tauch-Expeditionen: Taucher sind nicht nur wie sonst üblich mit ihren Tauch-Buddys, sondern mit ihren Familien auf der »SH Minerva«, die von dort Ausflüge an Land oder das Bordleben genießen können.Den Auftakt der Expeditions-Kreuzfahrten mit der Möglichkeit für Tauchgänge bildet ab dem 18. April 2026 eine elftägige Route ab Sorong auf dem westlichen indonesischen Inselteil von Neuguinea.Zu Expeditions-Kreuzfahrten im gleichen Fahrtgebiet legt Swan Hellenic auch 2027 ab. Bei Buchungen bis Ende Februar gewährt Swan Hellenic spezielle Frühbuchervorteile und Upgrades an Bord der »SH Minerva«.»SH Minerva«, „Geheimnisse des Korallendreiecks: Westpapua und Raja Ampat“, ab/bis Sorong (Indonesien), 10 Nächte, 18. April bis 28. April 2026, ab 7.590 Euro pro Person (Außenkabine), inklusive Verpflegung und 24-Stunden-Service.startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. „Sehen, was andere nicht sehen!“ Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator wurden auf der Helsinki Shipyard Oy erbaut. Während »SH Minerva« und »SH Vega« mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, ist im Frühjahr 2023 mit »SH Diana« ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzugekommen. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien „Safe Return to Port“ konzipiert.