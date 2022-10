Spezial-Kreuzfahrten und Atlantiküberquerungen mit Star Clippers

Kabinen mit Marmorbädern und hervorragende Küche

Zum siebten Mal Sieger in der Kategorie „Green Cruise Line“

Mit Spezial-Kreuzfahrten zu selten angelaufenen Häfen beendet Star Clippers in den kommenden Wochen die Mittelmeersaison. Die 12- und 15-tägigen Routen sind gleichzeitig der Start für eines der letzten großen Abenteuer der Schifffahrt: Atlantiküberquerungen unter Segeln. Die drei Großsegler »Royal Clipper«, »Star Clipper« und »Star Flyer« nehmen bis Ende November ab Lissabon oder Gran Canaria Kurs auf die Karibik. Mehr als zwei Wochen sind der Fünf- und die beiden Viermaster dann auf dem Atlantik unterwegs – mit der Antriebskraft des Windes. Die Transatlantik-Törns der monegassischen Reederei sind extrem nachgefragt. Im Frühjahr 2023 folgt die Rückkehr aus der Karibik: 20 Nächte segelt der Viermaster »Star Clipper« im April 2023 ab Antigua bis nach Malaga, gefolgt von einer weiteren Spezial-Kreuzfahrt zurück ins Mittelmeer.Die drei Großsegler der Reederei Star Clippers sind historischen Clipper-Schiffen nachempfunden. Segel werden wann immer möglich gesetzt, Passagiere haben die Möglichkeit, gesichert in die Masten zu klettern oder im Bugspritnetz über die Wellen zu fliegen. Gleichzeitig fehlt es nicht an Komfort: Maritim eingerichtete Kabinen, Pools auf Deck, Massage und eine hervorragende Küche.Die Reederei Star Clippers, die neben der »Star Clipper« auch das Schwesterschiff »Star Flyer« sowie den Fünfmaster »Royal Clipper« betreibt, glänzt mit zwei Auszeichnungen bei den „World Travel Awards“: als die weltweit führende Green Cruise Line und die weltweit führende Luxus-Segelkreuzfahrtgesellschaft. Den Titel als „Green Cruise Line“ erhielt Star Clippers bereits zum siebten Mal. Erst in diesem Jahr kürten die Leser von „USA Today“ »Royal Clipper« als bestes Kreuzfahrtschiff in der Kategorie unter 1.000 Passagieren.Atlantik-Überquerung »Star Clipper«, 8. bis 28. April 2023, ab Antigua bis Malaga, ab 2.400 Euro pro Person (Außenkabine) inklusive voller Verpflegung.Spezial-Kreuzfahrt »Royal Clipper«, 7. bis 19. Oktober 2023, ab Cannes bis Lissabon mit Korsika, Menorca, Ibiza, Motril und Malaga, ab 2.655 Euro pro Person (Außenkabine) inklusive voller Verpflegung.betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Mit Anlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur Spitze der Veranstalter von Spezialkreuzfahrten. Star Clippers-Schiffe befahren auf wechselnden Routen die Karibik und das Mittelmeer. Ab 2022 kreuzt die »Star Clipper« auch vor der Küste Costa Ricas. Zur Flotte zählen der Fünfmaster »Royal Clipper« (Länge 134 Meter / 227 Passagiere / 106 Besatzungsmitglieder) sowie die baugleichen Viermaster »Star Flyer« und »Star Clipper« (Länge 115,5 Meter / 166 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder).Eine schnelle Auswahl auch unter: www.will-kommunikation.de