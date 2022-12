Papenburg: Meyer Werft empfängt Besucher zum Jahresfinale mit modernstem Kreuzfahrtschiff der Welt

Zum Jahresfinale halbiert das Besucherzentrum die Eintrittspreise

Für das große Jahresfinale öffnet das Besucherzentrum der Papenburger Meyer Werft zu Sonderkonditionen – und es lohnt sich in mehrfacher Hinsicht: Mit der Silver Nova ist eines der modernsten Kreuzfahrtschiffe überhaupt in den großen Werfthallen zu bestaunen. Der Neubau wird im kommenden Jahr mit der weltweit größten Brennstoffzelle für Kreuzfahrtschiffe abgeliefert und steht ebenso wie der zweite zu besichtigende Neubau, die 344 Meter lange Carnival Jubilee mit Flüssiggasantrieb, für die aktuell umweltfreundlichsten Schiffbautechnologien. Den Größenkontrast liefert das Museumsschiff Gesine von Papenburg, das neben den Neubauten zur Überholung in der Werfthalle liegt.Zum Jahresfinale am 27., 28. und 29. Dezember 2022 erklären zusätzliche Gästebetreuer im Besucherzentrum die Besonderheiten der neuen Kreuzfahrtschiffe und die mehr als 200-jährige Geschichte der Meyer Werft. „Wir halbieren an diesen drei Tagen die Eintrittspreise und auf Kinder wartet unser Maskottchen Kalle Kreutzer mit einer Rallye durch die Ausstellung“, erklärt Thorsten Eden vom Besucherzentrum, das zu einer der meistbesuchten touristischen Attraktionen Norddeutschlands zählt und mehrfach ausgezeichnet wurde. Auf 3.500 Quadratmeter erklärt die Erlebnisausstellung den Hightech-Schiffbau generationenübergreifend.bis zum 29. Dezember 2022, 10:00 bis 18:00 UhrDer Eintrittspreis für das Besucherzentrum ist für das Jahresfinale um 50 Prozent günstiger (8 Euro statt 16 Euro).Kostenlose Parkplätze stehen direkt am Tor 1 der Meyer Werft zur Verfügung.Die, aus der Papenburg Tourismus GmbH entstanden, fördert das touristische Leben Papenburgs und vermarktet die Stadt als attraktive Destination. Dazu zählt die Entwicklung inhaltlicher und strategischer Konzepte, neuer Angebote sowie Eventreihen. Darüber hinaus betreibt die Papenburg Marketing GmbH das Besucherzentrum der Meyer Werft: Dieses hat sich mit jährlich rund 250.000 Gästen zu einem Besuchermagneten entwickelt und zählt zu den Top-Reisezielen in Niedersachsen.