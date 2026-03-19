Neu: Zwei große Expeditions-Kreuzfahrten bis tief in die Antarktis

- »SH Minerva«: Südlich des Antarktischen Zirkels sind Ziele schwer zugänglich
- Auf den Spuren der Entdecker Amundsen, Scott und Shackleton
Nach der Querung der internationalen Datumsgrenze erreicht »SH Minerva« das Rossmeer, oft beschrieben als der „letzte Ozean“. Das Rossmeer gilt als einzige verbliebene Meeresregion, die ein funktionierendes Ökosystem aufweist. In dieser abgelegenen Gegend gibt es die größte Kolonie von Adelie-Pinguinen sowie Schwertwale, Kaiserpinguine und Überreste der historischen Hütten von Scott und Shackleton aus der großen Zeit der Expeditionen.
Nach Ausflügen zu weiteren, selten besuchten Orten wie den erst im Jahr 1839 entdeckten Balleny-Inseln, nimmt »SH Minerva« Kurs auf die antarktischen südlichen Inseln Neuseelands, um nach weiteren Stopps in Dunedin, der Wildtierhauptstadt des Inselstaates, festzumachen.
Andrea Zito, CEO von Swan Hellenic: „Diese bemerkenswerten Routen sind die umfassendsten und exklusivsten Antarktis-Expeditionsreisen, die je angeboten wurden. Mit einer Dauer von 32 Nächten sind es wahrlich Grand Voyages, die wissenschaftliche Entdeckungen, natürliche Schönheit und historische Erkundungen nahtlos in einer einzigen unvergesslichen Überfahrt des Weißen Kontinents vereinen.“
Reisebeispiel:
»SH Minerva«, „Das ultimative antarktische Abenteuer“, ab Ushuaia (Argentinien) bis Dunedin (Neuseeland), 32 Nächte, 3. Februar bis 8. März 2027, uns 4. Februar bis 7. März 2028, ab 26.295 Dollar pro Person (Außenkabine), inklusive Verpflegung und 24-Stunden-Service.
Weitere Informationen: www.swanhellenic.com
Swan Hellenic startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. „Sehen, was andere nicht sehen!“ Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator wurden auf der Helsinki Shipyard Oy erbaut. Während »SH Minerva« und »SH Vega« mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, ist im Frühjahr 2023 mit »SH Diana« ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzugekommen. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien „Safe Return to Port“ konzipiert.