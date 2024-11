Nachhaltiger Urlaub: Neues Programm für ganz Skandinavien

Skandinavien als Urlaubsziel speziell im Sommer immer beliebter

Mit Schiff und Bahn zu Norwegens atemberaubenden Waserfällen

Norway ProTravel wird immer nachhaltiger: Deutschlands größter Reiseveranstalter für Norwegen und ganz Skandinavien hat für 2025 sein bisheriges Angebot an Gruppen- und Individualreisen weiter ausgebaut. Das gilt insbesondere für nachhaltige Reisen mit Bahn, Bus und Schiff. Das Besondere: Gäste können die Reiseprogramme mit Unterstützung von Norway ProTravel individuell anpassen – in maßgeschneiderte Touren durch die beeindruckenden Landschaften Norwegens und Skandinaviens. Der Fokus liegt auf einem möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck.„Skandinavien und nachhaltiger Urlaub passen ideal zusammen. Das Interesse an der Region, speziell in den sonst wärmeren Monaten in anderen Teilen Europas, steigt spürbar an", erklärt Geschäftsführerin Janka Schelb.Das neue Reiseprogramm 2025 von Norway ProTravel bietet sowohl Gruppen- als auch Einzelreisen nach Norwegen mit den Lofoten, Schweden und Finnland und damit in quasi alle Regionen Skandinaviens.Für die wilden, fast unberührten Landschaften und spektakulären Fjorde, hat der Hamburger Veranstalter das Reiseprogramm für das kommende Jahr noch nachhaltiger ausgestaltet: Der Fokus liegt auf einem möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck. So starten Urlauber noch öfter per Bahn oder Bus zu traumhaften Schärenlandschaften, bunten Küstenstädten und in pulsierende nordische Metropolen.Oder sie erkunden die Fjorde Norwegens mit den emissionsarmen Schiffen von Havila Voyages auf der Postschiffroute. Norway ProTravel bietet diese Seereisen mit Havila Voyages auch als Gruppenreisen mit einer deutschsprachigen Reiseleitung an.Für Individual-Reisende stehen auf ausgewählten Routen sogar E-Autos zur Verfügung. Kein Wunder, bietet Norwegen eines der besten E-Ladenetze der Welt.Neu im Reisekalender 2025 von Norway ProTravel sind Reisen, die zwei außergewöhnliche Destinationen miteinander verbinden: etwa auf der Arctic-Route von Tromsö bis an die Helgelandküste. Neue Kombinations-Reisen führen außerdem von Sommaröy über Senja bis nach Spitzbergen und an den Bottnischen Meerbusen oder mit Schiff und Bahn zu Norwegens atemberaubenden Wasserfällen und wilden Küstenlandschaften. Ebenfalls neu: Eine Bahnreise in Südnorwegen zu den schönsten Fjorden des Landes.Das neue Programm von Norway ProTravel für Norwegen, Schweden und Finnland ist ab sofort in allen Reisebüros erhältlich, bis zum 15. Januar 2025 gelten lohnenswerte Frühbucher-Vorteile.