Kreuzfahrt von Kap zu Kap: Für die Forschung Wale beobachten

Im Rahmen weltweiter Expeditions-Kreuzfahrten unterstützt Swan Hellenic seit Jahren die Walforschung. Eine 20-tägige Expeditions-Kreuzfahrt mit »SH Diana« von Kap Hoorn zum Kap der Guten Hoffnung begleiten nun erstmals zwei Walforscher: Die Professoren Ken Findlay und Jonathan Codd nutzen dabei die Möglichkeit, mit dem modernen Schiff in sonst nur schwer erreichbare Regionen zu fahren und leiten an Bord ein Forschungsprogramm, an dem sich die Passagiere direkt beteiligen.„Forscher dieses Kalibers an Bord zu haben, ermöglicht es unseren Gästen, Wale zu beobachten und aktiv an der Forschungsarbeit teilzuhaben, die eine reale weltweite Auswirkungen hat“, sagt Antony Jinman, Expeditionsleitung bei Swan Hellenic. „Unsere Expeditions-Kreuzfahrt zeigt, dass Forschung, Bildung und Naturerhaltung Hand in Hand mit einem unvergesslichen Erlebnis geht.“Professor Findlays jahrzehntelange Forschungsarbeit über Meeressäuger war ausschlaggebend für den Erhalt von Walpopulationen in der südlichen Hemisphäre. Der Polarbiologe Professor Codd hat sich auf Tiermigration spezialisiert und einen Leitfaden entwickelt, der es den Gästen an Bord ermöglicht, sich praktisch in die Forschung einzubringen und das Verhalten sowie das ausgeprägte Zugverhalten von Walen zu studieren. Grundlage dafür ist das weltweite Forschungsprojekt Happy Whale, das Swan Hellenic bereits seit Jahren unterstützt.Auf der Expeditions-Kreuzfahrt von Ushuaia in Argentinien nach Kapstadt in Südafrika (5. bis 25. März 2026) erläutern die beiden Walforscher an Bord ihre Arbeit in Workshops und interaktiven Beiträgen. Die Gäste haben mit Happy Whale zudem die einzigartige Chance, Wale vom Schiff aus zu tracken und deren Zugverhalten zu dokumentieren. Mit diesen Daten tragen sie dazu bei, Wale weltweit besser zu schützen und zu erhalten.»SH Diana«, „Von Kap zu Kap“, ab Ushuaia (Argentinien) bis Kapstadt (Südafrika), 20 Nächte, 5. bis 25. März 2026, ab 12.150 Euro pro Person (Außenkabine), All-Inklusive 5-Sterne-Verpflegung und 24-Stunden-Service.startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. „Sehen, was andere nicht sehen!“ Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator wurden auf der Helsinki Shipyard Oy erbaut. Während »SH Minerva« und »SH Vega« mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, ist im Frühjahr 2023 mit »SH Diana« ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzugekommen. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien „Safe Return to Port“ konzipiert.