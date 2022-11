Kreuzfahrt: Unglaubliche Black Friday Angebote von Costa starten bereits jetzt

Black Friday steht vor der Tür und Costa Kreuzfahrten hat für alle Schnäppchenjäger unglaubliche Angebote für das perfekte Kreuzfahrt-Erlebnis im Programm. Die Angebote starten bereits ab 399 Euro pro Person und sind ab sofort bis einschließlich 2. Dezember 2022 buchbar.Angebots-Highlights sind unter anderem die 8-tägigen Kreuzfahrten in der Karibik, im Orient und im westlichen Mittelmeer. Wer schon immer mal in Nordeuropa reisen wollte, für den bietet Costa im Sommer außerdem attraktive Routen ab Kiel und Bremerhaven an. Ganz gleich also, ob Gäste die Lebendigkeit Barcelonas erleben möchten, auf der Suche nach Spaß zwischen Wüstendünen und modernen Wolkenkratzern in Dubai sind oder sich einfach nur nach totaler Entspannung in der Karibik sehnen – es ist für alle etwas dabei.Eine kostenfreie Umbuchung für Abfahrten bis 31. März 2023 ist bis 30 Tage vor Reisebeginn einmalig möglich.Buchen können Kreuzfahrer ihren All Inclusive-Urlaub im Reisebüro, bei Costa Kreuzfahrten unter +49 (0)40 570 12 13 16 oder auf https://www.costakreuzfahrten.de/angebote/black-friday.html Weitere Informationen unter www.costakreuzfahrten.de